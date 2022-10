Święto Kina już 30 października. Niedziela w kinie brzmi jak plan!

Już w tę niedzielę, 30 października, jest Święto Kina. Z tej okazji największe sieci w Polsce, takie jak Cinema City, Multikino czy Helios, oraz wybrane kina studyjne, będą oferować bilety za jedyne 10 zł. Jeśli myśleliście o seansie na wielkim ekranie lub maratonie horrorów przed halloween, to ostatni dzień tego tygodnia zdaje się najlepszym pomysłem.

Jest to idealna okazja, żeby nadrobić niektóre kinowe zaległości - między innymi najnowszy firm z uniwersum DC, czyli “Black Adam”, w którym w głównej roli możemy zobaczyć fenomenalnego Dwayne’a “The Rocka” Johnsona. Ciekawymi propozycjami wydają się również filmy "Johnny", którego reżyserem jest Daniel Jaroszek, oraz intrygujący dramat pod tytułem "Silent Twins".

Akcja na ratunek kin? Niewykluczone

Jak niedawno informował Grzegorz Ułan, Polacy nie wrócili do kin. Badania przeprowadzone przez agencję ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską prof. UEW z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, aż 85% Polaków interesuje się filmem, jednak aż 52% z nas w ciągu ostatniego roku nie było w kinie. Od 2019 roku, kiedy to 61,9 mln widzów pojawiło się na salach kinowych, w 2020 roku zeszliśmy do pułapu 19,5 mln. Po największych obostrzeniach związanych z pandemią sytuacja wcale się specjalnie nie polepszyła, uzyskując wynik zaledwie 27,5 miliona widzów.

Możliwe więc, że akcja branży filmowej współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej została zorganizowana również po to, żeby nakłonić ludzi do powrotu do kin. Weekend, tanie bilety w całej Polsce i niemal w każdym kinie - to brzmi jak wystarczająca ilość argumentów, żeby zdecydować się na seans w sali kinowej. Planujecie się wybrać?

Obrazek wyróżniający: Geoffrey Moffett / Unsplash