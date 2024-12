Hulajnoga elektryczna – najlepszy pomysł na świąteczny prezent

Grudzień może niekoniecznie kojarzy się z hulajnogowymi eskapadami, ale ma za to jedną, bardzo ważną zaletę – to właśnie wtedy natknąć się można na najbardziej atrakcyjne promocje, które pozwolą przygotować się odpowiednio do wiosennego sezonu. Grudniowe obniżki to też świetna okazja, by obdarować bliskiego elektrycznym jednośladem, a tych, którzy hulajnogę już posiadają, przydatnym akcesorium, uzupełniającym pojazd. Dlatego też przygotowaliśmy krótkie zestawienie najciekawszych promocji na hulajnogi i peryferia, które powinny zainspirować Was do zakupu prezentu – niezależnie od tego, czy jest to upominek dla bliskiego, czy dla samego siebie.

Hulajnoga elektryczna na zimę? Tak, to wcale nie jest zły pomysł!

Zaletą mieszkania w Polsce – szczególnie w ostatnich latach – jest stosunkowo ciepła zima. Oznacza to, że sezon na hulajnogi jest znacząco wydłużony, co w tym szczególnym okresie jest niewątpliwym plusem. Zima to bowiem więcej aut na ulicach, a co za tym idzie, więcej korków – to zaś pojęcie, które posiadaczom hulajnóg elektrycznych nie jest znane.

Dopóki na chodnikach nie pojawią się pierwsze zaspy śniegu, można bez przeszkód korzystać z taniego i szybkiego środka transportu, krzewiąc przy okazji proekologiczne i prozdrowotne postawy – także pośród dzieci. To ostatni dzwonek na jazdę elektrycznym jednośladem przed styczniem i lutym, kiedy to warunki na drogach są już niesprzyjające, a zarazem świetna okazja, by przygotować się na wiosenny sezon, bo promocyjne cenny poniższych modeli mogą już nie powrócić.

Elektryczna hulajnoga to nie tylko wygodny środek transportu, ale również źródło radości i niezapomnianych wrażeń. Doskonale sprawdzi się jako oryginalny prezent, który wyróżni się na tle standardowych upominków, takich jak smartfony czy tablety. To wybór, który zaskakuje i może zachęcić do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Hulajnoga symbolizuje wolność i swobodę, a jej nowoczesny design przyciąga wzrok i robi duże wrażenie. Taki prezent pod choinką to coś naprawdę wyjątkowego – połączenie stylu i funkcjonalności. Z pewnością przyniesie wiele radości i stanie się niezastąpionym towarzyszem codziennych podróży przez długie lata.

Motus Scooty 8.5 Lite

Zaczynamy od najbardziej młodzieżowego modelu w zestawieniu. Motus Scooty 8.5 Lite to dobry pomysł na prezent dla nastolatka, z uwagi na jego uniwersalny, młodzieżowy design. To lekki (tylko 12 kg) pojazd z niezłym silnikiem o mocy szczytowej 500W, który rozpędza się do 20 km/h. Dzięki bezpiecznemu systemowi hamulców tarczowych zapewnia szybką reakcję, co jest szczególnie ważne w okresie międzysezonowym, gdy nawierzchnia jest wilgotna – w temacie wilgotności warto też podkreślić certyfikat IP54, potwierdzający odporność hulajnogi na zachlapania.

Bateria zapewnia zaś do 19 kilometrów podróży, więc Motus Scooty 8.5 Lite świetnie sprawdzi się w przypadku szybkich dojazdów do szkoły. Kierowca będzie czuł się też bezpiecznie po zmroku, bo pojazd został wyposażony w zestaw odblasków i lampę doświetlającą, zlokalizowaną na kierownicy.

Ruptor R1 Lite v2

Ruptor R1 Lite v2 to już znacznie bardziej charakterna hulajnoga. To nie tylko minimalistyczny, miejski design, ale też bardzo dobre osiągi. Do 60 km zasięgu za sprawą baterii o pojemności 15 Ah to wynik, który zadowoli wymagających użytkowników elektrycznych jednośladów. „Pod maską” znalazło się miejsce dla silnika o mocy 500W, który w połączeniu z lekką konstrukcją zapewnia płynność prowadzenia. Korzysta z dwóch hamulców tarczowych i pełnego oświetlenia, a o dodatkowe bezpieczeństwo dba specjalny sygnał ostrzegawczy, który uruchamia się podczas hamowania – przydatne szczególnie wieczorami.

Obraz Ruptora R1 Lite v2 jako bezpiecznego towarzysza zimowych podróży dopełniają 10-calowe koła z drogowymi oponami. Dzięki nim hulajnoga dobrze radzi sobie z pokonywaniem wybojów i nierównych nawierzchni.

Ruptor R3 V3

Silnik 800W, zasięg do 75 km i zawieszenie sprężynowe. Już tyle wystarczy, by uzmysłowić sobie, z jak drapieżnym pojazdem mamy do czynienia – a nie wspomniałem jeszcze o tym, jak wygląda. Czarny mat, ostre rysy i dwa duże reflektory, które upodabniają Ruptor R3 V3 do modliszki. Będę szczery – sam chętnie sprezentowałbym sobie taką hulajnogę pod choinkę jako entuzjasta tematu. Zachęca bogatym wyposażeniem, nie tylko w postaci dużego ekranu na kierowcy, ale kierunkowskazów – tego w byle modelu nie uświadczycie.

Podobnie jak poprzednicy może pochwalić się certyfikatem IP54, potwierdzającym odporność na zachlapania, kurz i brud. Lekki deszcz nie powinien być więc przeszkodą w omijaniu korków i szybkim docieraniu do celu.

Dualtron Togo LTD

Dualtron Togo LTD to już wyższa szkoła komfortu jazdy. Szeroki, gumowany podest i masywna konstrukcja to gwarancja pewnego prowadzenia hulajnogi. Potężny silnik 1000W rozpędza tę maszynę do 52 km/h, a bateria pozwala na przejechanie aż 65 kilometrów maksymalnego zasięgu. Co ciekawe sama hulajnoga wcale nie jest taka ciężka – waży 25 kg, a dzięki prostemu systemowi składania może natychmiast przejść do trybu transportowego.

Na plus 10-calowe koła ułatwiające pokonywanie przeszkód oraz tarczowe hamulce linkowe z przodu i z tyłu pojazdu, które w razie niepożądanych sytuacji pozwolą na szybkie zatrzymanie pojazdu. Wisienką na torcie jest zaś pełne oświetlenie, składające się ze szperacza na froncie, przednich i tylnych kierunkowskazów oraz światła pozycyjnego. Na Dualtrona Togo LTD po prostu nie sposób nie zwrócić uwagi – nawet po zmroku.

Pompka elektryczna Motus

Na koniec dwa ciekawe akcesoria, które chętnie znalazłby pod choinką każdy posiadacz hulajnogi elektrycznej. Na pierwszy ogień kompaktowa pompka elektryczna. To przenośny kompresor, który pełni także rolę latarki i powerbanka. Jest wyposażony w zestaw końcówek, pozwalający na uzupełnienie powietrza w różnych przedmiotach – od piłki po oponę (możliwość pompowania w zakresie 0,2-20 bar/3-150 psi). Uzupełnić można także baterię smartfona czy słuchawek, bo dzięki zastosowaniu baterii 4000 mAh służy jako zapasowy bank energii.

Za pomocą dołączonej do zestawu szybkozłączki użytkownik uzupełni powietrze opony hulajnogi do pełna aż 32 razy – samo naładowanie to kwestia 1,5 minuty. Zawsze warto mieć ją więc przy sobie.

Sakwa Motus

Hulajnoga elektryczna wydaje się idealnym pojazdem do przewożenia drobnych przedmiotów, ale z doświadczenia wiem, jak uciążliwe jest transportowanie czegokolwiek bez użycia dodatkowe osprzętu. Dlatego też drugim polecanym przez nas akcesorium jest podróżna sakwa, mocowana do kierownicy. Wyróżnia się opływowym kształtem i zastosowaniem wodoodpornych materiałów, które ochronią przedmioty osobiste w razie przewrócenia.

Sakwa Motus ma 3 litry pojemności (w środku znajdują się osobne przegródki dla lepszej organizacji wnętrza) i charakteryzuje się prostym montażem na rzepy – dzięki tej uniwersalnej metodzie pasuje do większości kierownic na hulajnogowym rynku.

Zimowy szał prezentowy w sklepie Motsu – oferta ograniczona

Powyżej znajdują się nasze hulajnogowe polecajki zarówno z myślą o małym, jak i dużym budżecie, ale to nie oznacza, że tylko te akcesoria i pojazdy zostały przecenione. W sklepie Motus znajdziecie wiele innych pozycji w cenach, które mogą się już nie powtórzyć. Przekładanie zakupu hulajnogi na początek sezonu to ryzyko, że duże obniżki przejdą Wam obok nosa.

Najlepsze modele hulajnóg elektrycznych oraz akcesoria znajdziesz w sklepach takich jak: 7Way.pl, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Decathlon, X-kom oraz Komputronik.