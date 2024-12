Co kupić na prezent? Odpowiedź znajdziecie w świątecznej ofercie Plusa

Co kupić na prezent? To pytanie, które zaprząta nam głowę każdego roku w tym okresie. Świąteczna oferta Plusa, z jednej strony daje nam proste odpowiedzi na nie, a z drugiej nie pozwala zbytnio nadszarpnąć domowego budżetu w czasie wzmożonych wydatków przed świętami.

Zarówno okres przedświąteczny, jak i przełom roku, to dobry moment na wymianę smartfona dla siebie i bliskich, ale również na zmianę operatora oraz skorzystanie z tańszych ofert i niezwykle popularnych usług streamingowych dla całej rodziny - również w kolejnych miesiącach nowego roku.

Reklama

W takiej też kolejności opiszę Wam dziś świąteczną ofertę Plusa.

Smartfony 50% taniej w Plusie

Przenosząc teraz numer do Plusa - dla siebie lub bliskich na umowę abonamentową możemy nabyć wybranego smartfona w cenie obniżonej o 50%. Do wyboru mamy cztery modele:

HONOR 90 5G 8/256GB – 868,48 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 72,29 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1749,04 zł).

Honor 90 to smartfon ze średniej-wyższej półki, który w tym roku otrzymał już aktualizację do Androida 14 oraz najnowszej wersji nakładki systemowej - MagicOS 8.0. Wyróżnia się smukłą konstrukcją (7.8 mm grubości), eleganckim wzornictwem i świetną jakością wykonania. Jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych, w tym czarnej, srebrnej i zielonej.

Jakie parametry oferuje to urządzenie? Znajdziemy tu ekran Quad-Curved Floating Display, czyli wyświetlacz z poczwórną krzywizną, 6,7 cala przekątnej i rozdzielczości 2664 na 1200 pikseli oraz częstotliwością odświeżania 120 Hz.

Smartfona napędza procesor Snapdragon 7 Gen 1 do pary z 8 GB pamięci RAM. Wbudowana pamięć wynosi 256 GB, a całość zasilana jest pojemnym akumulatorem 5000 mAh. Jeśli zaś chodzi o aparaty, do dyspozycji użytkownika są trzy: główny 200 MP z matrycą 1/1,4 cala, ultraszerokokątny oraz makro 12 MP z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP. Przedni aparat z kolei oferuje 50 MP.

Samsung Galaxy A35 5G 6/128GB – 818,44 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 68,12 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1648,96 zł),

Kolejny smartfon dostępny w świątecznej promocji Plusa 50% taniej również jest wyposażony w system operacyjny Android 14 z nakładką systemową One UI 6.1 i z wbudowaną platformą zabezpieczeń od Samsunga Knox 3.10.

Procesor Exynos 1380, 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej oraz bateria 5000 mAh, zapewniają mu płynne działanie, długi czas pracy na baterii i dostęp do sieci 5G w przystępnej cenie. Urządzenie to optymalny wybór dla osób, które szukają niezawodnego smartfona bez nadwyrężania budżetu.

Reklama

motorola edge 50 fusion 12/512GB – 948,4 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 78,95 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1898,92 zł),

To kolejny model w tej ofercie świątecznej z systemem Android 14 na pokładzie, z nakładką systemową MyUX. Napędzany Snapdragonem 7s Gen 2 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Smartfon ten powinien przypaść do gustu wielbicielom mobilnej fotografii, bo wyposażony on już jest w moduł moto AI, który to ma pomagać wykonywać jak najlepsze zdjęcia.

Reklama

Do dyspozycji dostajemy tu aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.88 PDAF, OIS, 13 Mpix, f/2.2, AF (szeroki kąt+macro) oraz aparat z przodu: 32 Mpix, f/2.45. Znajdziemy tu również pojemną baterię 5000 mAh, z ładowaniem 68 W.

realme 12 Pro 12/256GB 5G – 998,56 zł, 1 zł na start oraz 12 rat po 83,13 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł).

Ostatnia pozycja na liście - realme 12 pro to również najnowsza wersja systemu Android 14, wyróżnia się eleganckim designem z płaskimi krawędziami i co ważne oferuje 4 lata aktualizacji systemu Android i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń.

Napędzany jest ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Do dyspozycji dostajemy ekran AMOLED 6.7 cala o rozdzielczości 2412 x 1080px, do tego tylne aparaty: 50 Mpx + 32 Mpx + 8 Mpx oraz przedni: 16 Mpx i pojemną baterię 5000 mAh.

Jak widać, to naprawdę świetne urządzenia z najnowszym oprogramowaniem, długim wsparciem i z dobrymi parametrami, które w tej cenie to niebywała okazja na zakup i sprezentowanie którejś z tych pozycji bliskiej osobie.

Abonament komórkowy dla Ciebie i bliskich w bardzo niskiej cenie

Jeśli chcemy zakupić jeden z tych smartfonów w niskiej cenie, możemy jednocześnie przenieść swój numer i członków rodziny do Plusa i skorzystać z oferty abonamentowej w równie atrakcyjnej cenie.

Reklama

Jeśli chcesz przenieść swój numer oraz numery dwóch bliskich, możemy wybrać abonament komórkowy za 99 zł miesięcznie przez całą umowę (z rabatem przez dwa lata).

Uśredniając ten koszt, za każdy numer zapłacimy zaledwie 33 zł miesięcznie, a do dyspozycji dostajemy nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS/MMS oraz aż 750 GB transferu danych do podziału (czyli np. po 250 GB na numer).

W przypadku, gdy chcemy przenieść tylko dwa numery z 240 GB do podziału to miesięczny koszt przez całą umowę zamknie się nam w kwocie 69 zł (przez dwa lata z rabatem) – czyli po 34,50 zł za numer. Co ciekawe, to mniejszy koszt miesięczny niż dla jednego numeru, zwłaszcza z taką ilością GB, dlatego tym bardziej warto zachęcić kogoś bliskiego do przeniesienia swojego numeru i podzielenia tego kosztu.

Pakiet All In Streaming - 3 serwisy razem taniej niż każdy z osobna

Naturalnie przechodzimy do kolejnej usługi, dzięki której obniżymy miesięczne wydatki. Mamy już smartfona w cenie 50% niższej, tanie abonamenty komórkowe, teraz dobieramy pakiet All In Streaming, który składa się z trzech streamingów: Disney+, MAX i Polsat Box Go Plus.

Aktualnie plan Standard na Disney+ przez stronę platformy kosztuje 29,99 zł, a plan Premium na MAX - 49,99 zł miesięcznie, w Plusie dokupując pakiet tych serwisów do wyżej opisanego abonamentu komórkowego za 99 zł miesięcznie, zapłacimy zaledwie 25 zł miesięcznie przez całą umowę.

Przy dwóch numerach cena też jest atrakcyjna, bo wynosi 30 zł, a przy jednym 40 zł miesięcznie - tak więc, każdy wariant wygląda tu atrakcyjnie.

Z aktualnych nowości na Disney+ możemy polecić serial “Paradise”, “Nic nie mów”, “Ucieczka z Chinatown” czy drugi sezon “Stary Człowiek”. Z kolei z filmowych nowości na MAX nie można przegapić długo wyczekiwanego serialu “Diuna: Proroctwo”, filmu Trzy kobiety” czy “Duchy w Wenecji”, z gwiazdorską obsadą w adaptacji powieści Agathy Christie. Natomiast z nowości w pakiecie Polsat Box Go Plus czeka na nas ponad 30 kanałów TV, wśród nich moc sportowych emocji, wiele tysięcy materiałów wideo z kultowymi polskimi serialami i popularnymi programami telewizyjnymi. Idealna opcja dla tych, którzy chcą mieć swoje ulubione programy i kanały zawsze pod ręką.

Światłowody Plusa za 19 zł miesięcznie przez cały rok z rabatami

Do kompletu brakuje nam już tylko światłowodu, który pozwoli cieszyć się z dostępu do internetu oraz z filmowo-serialowej rozrywki przez całą rodzinę.

Tutaj również przyjemna niespodzianka, bo za szybkość do 300 Mb/s, posiadając już wyżej opisany abonament komórkowy, zapłacimy zaledwie 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok z rabatami, a w drugim roku umowy 40 zł miesięcznie.

Podsumowując, najlepsza opcja w świątecznym zestawie promocji Plusa to - trzy abonamenty komórkowe za 99 zł miesięcznie, pakiet All In Streaming za 25 zł miesięcznie, a za światłowód 19 zł miesięcznie (w drugim roku 40 zł). Do tego dobrej klasy smartfon za mniej niż tysiąc złotych i mamy świetne prezenty.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.