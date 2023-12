Koniec szkodliwych praktyk operatora. Możesz odzyskać pieniądze

Kilka miesięcy temu pisaliśmy, że UOKiK przygląda się praktykom UPC (obecnie Play) związanych z aktywowaniem dodatkowych, płatnych usług, bez wyraźnej zgody klienta. Chodziło o sytuację, w której operator w ramach programu "Więcej korzyści dla Ciebie" oferował dostęp do dodatkowych kanałów oraz szybszego internetu, lecz wiążąc to z dodatkowymi opłatami w wysokości od 4 do 8 złotych. Okazuje się jednak, że opcje te przerzucały na konsumentów ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiali. A takie praktyki uważane są za nieuczciwe. Efektem postępowania UOKiK było postawienie UPC zarzutów, które mogą zakończyć się nałożeniem wysokich kar finansowych. Choć w tej sprawie nie znamy jeszcze finału, dowiedzieliśmy się właśnie, że inny, znany operator internetowy, za takie praktyki sporo zapłaci.

Ponad rok temu poruszaliśmy temat "Bezpiecznego Internetu" od Vectry - dodatkowej usługi, którą operator chętnie włączał klientom, bez ich wyraźnej zgody. Sprawie przyglądał się UOKiK, który wszczął odpowiednie postępowanie. Operator bez pytania o zgodę za pobieranie za nią płatności aktywował usługę "Bezpieczny Internet". Ta przez pierwsze okresy rozliczeniowe dostępna była za darmo, następnie usługa kosztowała 6,90 zł miesięcznie i doliczana była do rachunku. Postępowanie UOKiK trochę trwało, ale właśnie poznaliśmy decyzję!

Vectra musi oddać pieniądze swoim klientom. Co oznacza decyzja UOKiK?

Włączenie dodatkowych, płatnych usług zawsze musi odbywać się za wyraźną, świadomą zgodą konsumenta. Chodzi o zapewnienie realnego wyboru i możliwości odmowy. Konsument powinien zadecydować, czy świadczenie jest mu potrzebne i czy chce ponosić związane z nim koszty, które wykraczają poza uzgodnioną opłatę za usługę podstawową, np. dostępu do internetu lub telewizji

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak czytamy w postanowieniu UOKiK, prezes urzędu wydał w sprawie Vectry decyzję zobowiązującą. Spółka pozytywnie rozpatrzy odrzucone wcześniej reklamacje dotyczące aktywacji usługi „Bezpieczny Internet” i zwróci pobrane za nią środki (do 24 płatności, czyli do 165,60 zł). Jednak to nie koniec. Podwyższone opłaty za maksymalnie pięć pierwszych faktur (do 34,50 zł) zostaną zwrócone wszystkim abonentom, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi dostępu do internetu w oparciu o warunki oferty promocyjnej przewidującej automatyczną aktywację usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet” i zrezygnowali z niej przed otrzymaniem piątej faktury.

Co więcej, na zwroty mogą liczyć wszyscy obecni, jak i byli klienci Vectry. Firma zobowiązana jest do poinformowała abonentów, których dotyczy rekompensata, o decyzji Prezesa UOKiK w indywidualnej korespondencji, na stronie internetowej Spółki i prowadzonym przez nią profilu na portalu społecznościowym Facebook.

11 maja 2020 r. Vectra wycofała oferty, których warunki przewidywały, że uruchomienie płatnej usługi dodatkowej „Bezpieczny Internet” było konieczne dla zawarcia umowy na warunkach promocyjnych. Od tego dnia nowe oferty promocyjne nie zawierają już takiego warunku, przez co Vectra w każdym przypadku zadaje konsumentom odrębne pytanie o wyrażenie zgody na aktywację usługi „Bezpieczny Internet”. Jest to obecnie opcja dodatkowa, bez wpływu na warunki świadczenia głównego. Konsument może nie wyrazić zgody na jej aktywację.

Warto jednak dodać, że decyzja na ten moment nie jest jeszcze prawomocna. Vectra rozpocznie realizację swojego zobowiązania w terminach określonych w decyzji po jej uprawomocnieniu się.