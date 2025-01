Nowa oferta komórkowa kusi limitem 500 GB! Uważaj na haczyk!

Nowa oferta na abonament komórkowy w Fonia

Nowe pakiety można subskrybować w opcji miesięcznej (pierwszy miesiąc za połowę ceny), kwartalnej i rocznej (oszczędność odpowiednio 40 zł, 80 zł i 138 zł).

W opcji miesięcznej, za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych 31 GB (5,78 GB w UE), 100 GB (11,55 GB w UE) i 500 GB (19,93 GB w UE), zapłacicie odpowiednio 20 zł, 40 zł i 69 zł miesięcznie.

Tak duże limity brzmią nad wyraz atrakcyjnie w dobie coraz większego zapotrzebowania na transfer danych. Jeśli jednak myślicie, że wraz z pakietem z limitem 500 GB załatwicie sobie w jednej opłacie ofertę komórkową do smartfona i na internet mobilny - do korzystania w domu na komputerze, to muszę Was rozczarować.

Rzadko kto zagląda zwykle do regulaminów, zrobiłem to za Was i niektóre jego fragmenty, wykluczają takie zastosowanie kart SIM zakupionych wraz z tymi abonamentami komórkowymi. Możecie z nich korzystać wyłącznie w smartfonie.

Pierwszy fragment:

Klient może korzystać z Aplikacji oraz Karty SIM wyłącznie za pośrednictwem Urządzenia mobilnego. Niedozwolone jest przekładanie Karty SIM do innego urządzenia mobilnego, które nie służy do wykonywania połączeń głosowych, transmisji danych oraz które uniemożliwia wyświetlanie reklam.

Nie można też, korzystać z tej karty SIM w smartfonie (zgodnie z powyższym zapisem regulaminu), ale jednocześnie udostępniać z niego internet innym urządzeniom przez hotspota:

Abonentowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek czynności naruszających postanowienia Umowy, Regulaminu bądź obowiązującego prawa, w szczególności:

a. zakłócania pracy sieci oraz urządzeń aktywnych podłączonych do tych sieci,

b. wykorzystywania transferu danych z użyciem funkcji hot spot (udostępnianie połączenia internetowego na inne urządzenia),

Tak więc, jeśli w Waszej lokalizacji nie ma dostępu do światłowodów i potrzebujecie internetu mobilnego z dużym limitem transferu danych, co najmniej właśnie 500 GB - musicie skorzystać z innej dedykowanej do mobilnych routerów WiFi oferty. Jakiej? Sprawdźmy.

Internet mobilny z limitem 500 GB w Orange

W abonamencie Orange na internet mobilny, pakiet z limitem 500 GB, kosztuje aktualnie 50 zł miesięcznie.

Jest też pakiet łączony Orange Love - z abonamentem komórkowym z limitem 500 GB w routerze i 300 GB w smartfonie, za 80 zł miesięcznie.

Aczkolwiek, jak już chcecie łączyć ofertę do smartfona i routera w jednym, bardziej opłaca się subskrypcja w Orange Flex - ta sama cena 80 zł miesięcznie, ale brak jakichkolwiek limitów.

Internet mobilny z limitem 500 GB w Otvarta

Operator wirtualny Otvarta, ma też dedykowany pakiet do internetu mobilnego z limitem 500 GB, ale w zaporowej cenie (zważywszy nawet na ofertę Orange) - 99,99 zł miesięcznie.

Internet mobilny z limitem 500 GB w Premium Mobile

Kolejny operator wirtualny Premium Mobile ma w ofercie podobny pakiet, ale w niższej cenie - 69,90 zł miesięcznie.

Internet bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości w T-Mobile

Na koniec warto wspomnieć, iż w T-Mobile można wykupić internet mobilny bez limitu danych, ale z ograniczaniem prędkości do 30 Mb/s, 60 Mb/s, 90 Mb/s i 300 Mb/s, w cenie odpowiednio 65 zł, 75 zł, 95 zł i 115 zł miesięcznie.