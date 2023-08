Światłowody Orange pół roku za darmo, a rok bez dopłaty za domy jednorodzinne

Standardowo w cennikach operatorów w głównych tabelkach widzimy zwykle podstawowe opłaty, które nie uwzględniają dopłaty do domów jednorodzinnych, a te są pobierane jeśli mieszkamy w takowym i chcemy podłączyć się do światłowodów. Operatorzy stosują je niejako z uwagi na wyższy koszt doprowadzenia infrastruktury do domów jednorodzinnych, który to jest wyższy niż w przypadku budynków wielorodzinnych.

Dodatkowa opłata za podłączenie do światłowodów domów jednorodzinnych w Orange wynosi 20 zł - to kwota różnicy pomiędzy prędkością 300 Mb/s a 1 Gb/s, a więc to znacząca opłata, która to w standardowej ofercie bez promocji podwyższa kwotę abonamentu z 65,01 zł zł do 85,01 zł za prędkość do 300 Mb/s, z 75,01 zł do 95,01 zł za prędkość do 600 Mb/s oraz z 85,01 do 105,01 zł za prędkość do 1 Gb/s.



Jeśli doliczymy do tego jeszcze 4,99 zł za modem, 4,99 zł za łącza innego dostawcy czy 14,99 zł za wzmacniacz sygnału (przydatny w domach jednorodzinnych) Smartbox Wi-Fi 6 14,99 zł miesięcznie, robią się z tego naprawdę spore kwoty, rzędu odpowiednio prawie 110 zł, 120 zł i 130 zł miesięcznie.

Promocja na światłowody w Orange

Najnowsza promocja w Orange na światłowody potrwa do poniedziałku 4 września. Obowiązuje ona na infrastrukturze własnej Orange z wyjątkiem lokalizacji wskazanych w POPC i na infrastrukturze zewnętrznych dostawców.

W ramach promocji - tylko nowi klienci światłowodów Orange, mogą zamówić internet z limitem do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s bez opłat abonamentowych przez 6 miesięcy, a mieszkańcy domów jednorodzinnych dodatkowo nie zapłacą 20 zł przez 12 miesięcy.



Nie będą to jednak zupełnie darmowe miesiące, bo od pierwszego miesiąca obowiązuje opłata za modem - 4,99 zł, a w przypadku infrastruktury poza Orange - kolejne 4,99 zł. Policzmy więc to dokładnie, dla najtańszego pakietu - światłowodów z limitem 300 Mb/s.

Opłaty przez całą umowę dla mieszkańców budynków wielorodzinnych

Klienci z budynków wielorodzinnych abonament miesięczny 65,01 zł zaczną płacić od 7 miesiąca, uśredniając więc całą umowę będzie to koszt 48,76 zł miesięcznie. Do tego dochodzi dopłata za modem, która obowiązuje od razu, więc możemy to doliczyć już do uśrednionej kwoty, a więc mamy 53,75 zł miesięcznie. Z kolei w przypadku, gdy mowa o infrastrukturze zewnętrznego dostawcy będzie to 58,74 zł miesięcznie.

To niemal 10 zł miesięcznie taniej niż standardowa cena 65,01 zł miesięcznie liczona bez żadnych dopłat, więc można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Opłaty przez całą umowę dla mieszkańców domów jednorodzinnych

Przy domach jednorodzinnych musimy wykonać dodatkowe wyliczenia. W przypadku infrastruktury własnej Orange, przy uwzględnieniu półrocznego darmowego okresu mamy już wyliczoną kwotę 53,75 zł miesięcznie - już razem z modemem. Do tego uśrednijmy koszt dopłaty 20 zł za domy jednorodzinne, która obowiązuje tylko przez 12 miesięcy, a więc będzie to 10 zł miesięcznie, razem mamy więc 63,75 zł miesięcznie.

Nadal taniej niż standardowa cena za ten pakiet bez żadnych dopłat. Można więc powiedzieć, że to standardowa oferta bez opłaty za modem czy dopłat za domy jednorodzinne przez całą umowę. Nieco więcej zapłacimy za obcą infrastrukturę - będzie to 68,74 zł miesięcznie, a w przypadku dopłaty za smartboksa 83,73 zł, czyli niemal tyle co standardowa cena za prędkość do 600 Mb/s bez żadnych dopłat.

Z powyższej promocji możecie skorzystać pod tym linkiem, i co ważne nie łączy się ona z innymi promocjami, a więc między innymi z tą obowiązującą na światłowody z wyższymi prędkościami, w cenie 300 Mb/s przez pierwszy rok umowy - pierwszy zrzut ekranu w tym tekście.

Źródło: Orange.

Stock Image from Depositphotos.