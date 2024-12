Allegro nie zwalnia tempa. Obok tych okazji ciężko przejść obojętnie

Promocja Black Weeks na Allegro zbliża się do końca. Nie oznacza to jednak, że przygotowane oferty stają się mniej atrakcyjne, a wręcz przeciwnie! Specjalnie dla Was wybraliśmy kilka najciekawszych z różnych kategorii. Wśród nich znalazła się prawdziwa bomba – rewelacyjny laptop tanio jak nigdy dotąd!

Oferty przygotowywane przez różne sklepy i platformy internetowe z okazji Black Friday to często okazja do zakupu sprzętu elektronicznego w korzystnej cenie. Skorzystają na tym zwłaszcza ci, którzy od dawna planowali jakiś zakup, jednak cierpliwie czekali do dnia, gdy przydarzy się atrakcyjna oferta promocyjna. To również bardzo dobra okazja do spontanicznych zakupów, które potrafią sprawić wiele radości, o ile tylko kupimy właściwe przedmioty. W przypadku tych wymienionych w niniejszym materiale o jakość nie trzeba się martwić. To absolutne pewniaki w swoich kategoriach, mogące poszczycić się wieloma rekomendacjami ze strony ekspertów i zadowolonych klientów. Nie przedłużając, przyjrzyjmy się tym najciekawszym.

Inteligentna opaska, którą pokochały miliony teraz jeszcze taniej!

Zacznijmy od absolutnego klasyka elektroniki ubieralnej. Każdy kto kiedykolwiek myślał o zakupie urządzenia, które połączy się ze smartfonem by na nadgarstku prezentować powiadomienia i pomóc zadbać o zdrowie, z pewnością się z nią spotkał. Opaska Xiaomi Mi Band, bo to właśnie o niej mowa, podążając drogą konsekwentnej ewolucji, doczekała się już kilku popularnych wariantów. Do oferty Black Weeks na Allegro trafiło jej ósme wcielenie – Xiaomi Mi Band 8.





Cena? 99 złotych. Jak za urządzenie, które bez trudu radzi sobie z całodobowym monitorowaniem zdrowia użytkownika, śledzeniem aktywności fizycznej i komunikacją ze smartfonem, zdecydowanie bardzo dobra.

To urządzenie kuchenne to hit sezonu. Z nim zjesz smacznie i zdrowo

Który sprzęt z kategorii małe AGD jest zdecydowanie najbardziej rozchwytywanym pod koniec 2024 roku? Zdecydowanie frytownica beztłuszczowa. Popularny air fryer znalazł się również wśród okazji Black Weeks na Allegro. Frytownica Russell Hobbs SatisFry 1.8l to urządzenie o niewielkich wymiarach, dzięki czemu łatwiej zagospodarować dla niego miejsce nawet w niewielkiej kuchni w mieszkaniu w bloku.





Ile trzeba wydać, by zakupić urządzenie pozwalające gotować zdrowiej i przy sporej oszczędności energii? W ramach przedstawianej oferty tylko 99 złotych!

Smartfon, z którego korzystanie to prawdziwa przyjemność. I to w jakiej cenie!

Czy można kupić wszystkomający smartfon w cenie nieprzekraczającej 2000 złotych? Zdecydowanie tak i to ze sporym zapasem! W ramach tej okazji smartfon Realme GT 6 kosztuje 1699 złotych. Co oferuje w zamian? Jako że to urządzenie debiutowało na rynku w wyższej półce cenowej, naprawdę sporo.

Za wydajność odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 i 8 GB pamięci RAM. Najmocniejszym atutem Realme GT 6 jest jednak obsługa multimediów. Mamy tu piękny i bardzo jasny wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, a także potrójny aparat główny. Specyfikacji dopełnia bardzo pojemna bateria 5500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W. Oznacza to, że przy pomocy dedykowanej ładowarki można naładować go do 100% w mniej niż pół godziny.

Gratka dla fanów LEGO i uniwersum DC

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakby to było zamieszkać w Gotham City? Cóż, raczej nie jest to możliwe, za to można sprawić sobie prezent, dzięki któremu w myślach przeniesiemy się do miasta Batmana. Jest nim panorama miasta Gotham, którą należy własnoręcznie zbudować z klocków LEGO. Co to oznacza w praktyce? Wiele godzin przedniej zabawy by skonstruować coś, co ozdobi pokój każdego maniaka LEGO i uniwersum DC.





Zestaw LEGO Super Heroes 76271 DC Batman 76271 Batman: Serial animowany Gotham City dostępny jest na Allegro w cenie 899 złotych.

Świetny komputer w jeszcze lepszej cenie. Ta okazja to prawdziwa petarda!

Tuż po Black Friday w kalendarzu znajdziemy inne święto zakupów, Cyber Monday. To dzień poświęcony typowo zakupom elektroniki użytkowej, gier komputerowych itd. Również z tej okazji Allegro przygotowało wiele interesujących propozycji, w tym jedną taką, która z całą pewnością rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. O czym konkretnie mowa?

To jeden ze zdecydowanie najlepszych laptopów, z którym praca to prawdziwa przyjemność. MacBook Air z procesorem M2 oferuje wszystko to, co w komputerach Apple najlepsze, w cenie niskiej jak nigdy dotąd! MacBook Air to bardzo wysoka wydajność zapewniana przez układ M2, zupełnie bezgłośna praca dzięki pasywnemu chłodzeniu, piękny wyświetlacz z pokryciem bardzo szerokiej palety kolorów i bateria zapewniająca kilkanaście godzin pracy z dala od gniazdka. Cena? W poniedziałek, 2 grudnia, będzie można kupić go za 3799 złotych! W tej cenie to zdecydowanie jeden z najlepiej wycenionych komputerów na rynku.

To tylko pięć wybranych propozycji, jakie wybraliśmy z oferty Allegro na Black Weeks i Cyber Monday. Po więcej zapraszamy na Allegro.pl oraz na Antyweb, gdzie regularnie opisujemy najciekawsze oferty na tej platformie.

