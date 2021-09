Sprawdzamy ceny odnowionych iPhone na Swappie i u naszych operatorów

Wczoraj fińskie Swappie, europejski lider sprzedaży odnowionych iPhone ogłosił start w Polsce. To dość poważna konkurencja dla naszych operatorów, sprawdźmy więc jak to się przedstawia cenowo.

Używane iPhone możemy kupić na platformach aukcyjnych, ale te nie przechodzą takiej weryfikacji, naprawy czy odnowienia jak u operatorów. Podobnie jak na Swappie, które we własnym zakresie i bez pośredników je odnawia, do tego daje gwarancję na sprzedawane urządzenia czy zwrot pieniędzy, jeśli dany smartfon nie spełni naszych oczekiwań już po jego otrzymaniu. Tak więc to najpewniejsze opcje na zaopatrzenie się w używanego iPhone.

Sami Marttinen, prezes i współzałożyciel Swappie:

Wiemy, że dokonujecie przemyślanych, mądrych zakupów. Polacy porównują oferty, zwłaszcza w internecie. Tacy klienci wybierają Swappie nie tylko ze względu na konkurencyjną cenę, ale też to, co ona zawiera: gwarancję, darmowy zwrot, akcesoria i obsługę posprzedażową. Nie jesteśmy jedynie pośrednikiem w sprzedaży, jak inne portale. My sprawdzamy, w razie potrzeby naprawiamy i bierzemy odpowiedzialność za każdy sprzedany iPhone.

Jak bardzo konkurencyjne ceny oferują? Porównajmy.

Odnowione iPhone w Orange vs Swappie

Aktualnie w Orange możemy kupić dwa odnowione modele iPhone - iPhone 11 128GB oraz iPhone 12 Pro 256GB.





iPhone 11 dostępny jest w cenie 2 899,00 zł, z kolei na Swappie kupimy go za 2 749,00 zł, czyli dokładnie 150 zł taniej. I to w stanie jak nowy dla nowego użytkownika tego urządzenia.

Cena nowego iPhone 11 3 399,00 zł Cena odnowionego w Orange iPhone 11 2 899,00 zł Cena odnowionego w Swappie iPhone 11 2 749,00 zł





Natomiast odnowiony iPhone 12 Pro w Orange kosztuje obecnie 4 859,00 zł, a na Swappie 4 739,00 zł, czyli dokładnie 120 zł mniej. Widać, że Finowie dobrze przygotowali się na start w Polsce.

Cena nowego iPhone 12 5 699,00 zł Cena odnowionego w Orange iPhone 12 4 859,00 zł Cena odnowionego w Swappie iPhone 12 4 739,00 zł

Odnowione iPhone w T-Mobile vs Swappie

Drugi z naszych operatorów, który ma w swojej ofercie odnowione iPhone to T-Mobile. Aktualnie w sprzedaży są u tego operatora iPhone 6s, iPhone 8 i iPhone X. Sprawdzimy dwa ostatnie, bo najstarszy model iPhone na Swappie to iPhone 7.





Odnowiony iPhone 8 64GB kosztuje 1 649,00 zł, a na Swappie ten sam model kupimy za 1 059,00 zł, czyli to już znacząca różnica.

Cena nowego iPhone 8 ok. 1 200,00 zł Cena odnowionego w T-Mobile iPhone 8 1 649,00 zł Cena odnowionego w Swappie iPhone 8 1 059,00 zł





Drugi odnowiony smartfon Apple w sprzedaży na T-Mobile to iPhone X, który kosztuje 2 049,00 zł. Z kolei na Swappie kupimy go w cenie 1 709,00 zł.

Cena nowego iPhone X ok. 1 900,00 zł Cena odnowionego w T-Mobile iPhone X 2 049,00 zł Cena odnowionego w Swappie iPhone X 1 709,00 zł

iPhone 8 i iPhone X nie ma już regularnej sprzedaży (znalazłem jedynie iPhone 8 na Morele.net za 2 623,95 zł), więc ceny tych nowych smartfonów uśredniłem z ofert dostępnych na Allegro.

Co zrobić z nieużywanym iPhone?

Na Swappie nie tylko kupimy odnowione iPhone, ale również sprzedamy swojego nieużywanego już smartfona, który zalega nam w szufladzie. Tu jednak nie jest już tak kolorowo, jak przy zakupie. Swappie dość oszczędnie wycenia używane smartfony iPhone do odkupu.

Sprawdziłem swojego iPhone 7 z drobnym, niemal niewidocznym jednym pęknięciem na dole ekranu i Swappie wycenił go na 90 zł. Jeśli sam wymieniłbym ekran dostałbym za niego 270 zł.