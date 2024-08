W świecie technologii bardziej skupiamy się na produktach i zmianach produktowych niż na nazwiskach które za nimi stoją. Jednak jest kilka takich, o których słyszeli nie tylko najwięksi miłośnicy technologii. I myślę, że dla wielu z nas taką osobą od strony Google jest właśnie Susan Wojcicki.

Dziś do mediów dotarła niezwykle smutna wiadomość o tym, że przegrała nierówną walkę z chorobą.

Nie żyje Susan Wojcicki. O śmierci poinformowali Sundar Pichai mąż prezeski

Smutne wieści trafiły do nas raptem chwilę temu. Najpierw o odejściu małżonki poinformował na swoim facebookowym profilu Dennis Troper:

Z głębokim smutkiem dzielę się wiadomością o śmierci Susan Wojcicki. Moja ukochana żona od 26 lat i matka pięciorga naszych dzieci opuściła nas dzisiaj po 2 latach życia z niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Susan była nie tylko moją najlepszą przyjaciółką i partnerką życiową, ale także genialnym umysłem, kochającą matką i drogą przyjaciółką dla wielu osób. Jej wpływ na naszą rodzinę i świat był niezmierzony. Jesteśmy załamani, ale wdzięczni za czas, który z nią spędziliśmy. Prosimy, miejcie naszą rodzinę w swoich myślach, gdy będziemy przechodzić przez ten trudny czas.

Chwilę później na X (dawniej Twitter) CEO Google, Sundara Pichaia, pojawił się równie przygnębiający wpis:

Niewiarygodnie zasmucony utratą mojej drogiej przyjaciółki

@SusanWojcicki po dwóch latach zmagania się z rakiem. Jest tak ważna dla historii Google, jak nikt inny i trudno wyobrazić sobie świat bez niej. Była niesamowitą osobą, liderem i przyjacielem, który miał ogromny wpływ na świat, a ja jestem jednym z niezliczonych Googlersów, którzy są lepsi, znając ją. Będziemy za nią bardzo tęsknić. Myślami jesteśmy z jej rodziną. RIP Susan.

Wiele zasług i nierówna walka, którą przegrała Susan Wojcicki

Susan Wojcicki była związana z Google od samego początku. To ona w 1998 wynajęła Page'owi i Brinowi swój garaż — i to właśnie tam powstawała firma, która dziś jest jedną z najważniejszych na świecie. Rok później odpowiedzialna już była za marketing Google, a od 2000 roku pełniła rolę wiceprezesa. Ale jej rola w Google nie była wyłącznie czysto administracyjna. Susan Wojcicki była głęboko zaangażowana w prace nad produktami. Maczała ręce przy pierwszych doodles, wprowadzała na rynek kluczowe produkty (m.in. Google Images), ale prawdopodobnie to dzięki niej firma nabyła YouTube'a którego prezeską była od 2014 do 2023 roku.

Niezwykle smutne wieści, które raz jeszcze udowadniają wszystkim że choroba i śmierć nie wybierają. Wobec nich wszyscy jesteśmy równi i nawet największe fortuny nie pomogą.