Szokujący wyrok sądu: "Google jest monopolistą i działał jako monopolista, aby utrzymać swój monopol"

Im większy gracz - tym więcej pytań i problemów do rozstrzygnięcia. Przekonują się o tym regularnie najwięksi — z Apple, Microsoftem i Google na czele. Ci ostatni właśnie doczekali się orzeczenia sądu, który stwierdził, że działali niezgodnie z prawem i chcieli utrzymać stworzony przez siebie monopol.

Google działało niezgodnie z prawem - twierdzi amerykański sąd

Zarzucanie Google monopolu na kilku polach nie jest niczym nowym. Takie oskarżenia padają z różnych stron od wielu lat — i to zarówno jeżeli chodzi o wyszukiwanie, jak i ich przeglądarkę internetową. Co by nie mówić - wyszukiwarka Google nie ma sobie równych i rządzi na rynku. To samo dotyczy Chrome'a.

Ale w ostatnich latach coraz więcej i głośniej mówi się o tym co internetowy gigant robi, by nie stracić swojej pozycji. A wydaje na to niewyobrażalnie wielkie pieniądze. W 2021 Google zapłaciło 21 miliardów (!) dolarów twórcom rozmaitych urządzeń elektronicznych, przeglądarek i operatorom sieci komórkowych, by pozostać domyślnym silnikiem wyszukiwania. I nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że kiedy mowa o tak astronomicznych kwotach - raczej niewielu mogło sobie pozwolić na konkurowanie z Google na równych zasadach.

Teraz amerykański sąd orzekł:

Sąd doszedł do następującego wniosku: Google jest monopolistą i działał jako monopolista, aby utrzymać swój monopol.

Google nie zgadza się z decyzją sądu. Należy spodziewać się apelacji

Jak można było oczekiwać — po takim orzeczeniu sądu, Google dość przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie. Na oficjalnym profilu w X (dawniej Twitter), Kent Walker z Google pisze:

Decyzja ta uznaje, że Google oferuje najlepszą wyszukiwarkę, ale stwierdza, że nie powinniśmy mieć możliwości jej łatwego jej udostępniania. Doceniamy stwierdzenie Sądu, że Google jest "najwyższej jakości wyszukiwarką w branży, która przyniosła Google zaufanie setek milionów codziennych użytkowników", że Google "od dawna jest najlepszą wyszukiwarką, szczególnie na urządzeniach mobilnych", "nadal wprowadza innowacje w wyszukiwaniu" oraz że "Apple i Mozilla od czasu do czasu oceniają jakość wyszukiwania Google w stosunku do swoich rywali i uważają, że Google jest lepszy". Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że ludzie coraz częściej szukają informacji na coraz więcej sposobów, planujemy złożyć odwołanie. W miarę trwania tego procesu będziemy nadal koncentrować się na tworzeniu produktów, które ludzie uznają za pomocne i łatwe w użyciu.

— co wygląda dość ironicznie. Nie zmienia to jednak tego, że temat jest dość poważny i z perspektywy Google — problematyczny. Dlatego wielu komentatorów spodziewa się, że zanim dowiemy się jakie konsekwencje będzie musiał ponieść internetowy gigant — ten wcześniej złoży apelację.

Warto mieć jednak na uwadze, że to nie są jedyne problemy internetowego giganta. Poza zarzutami w Stanach Zjednoczonych, takowych przybywa także w innych częściach świata, w tym w Europie, gdzie został on ukarany grzywną opiewającą na kilka miliardów dolarów. Zarzuty są dokładnie takie same: monopol.