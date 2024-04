Surfshark to nie tylko VPN. To również kompleksowa ochrona antywirusowa

Wybór odpowiedniego oprogramowania antywirusowego to nie taka prosta sprawa. Na rynku jest wiele firm oferujących tego typu narzędzia. I nie trzeba specjalnie przekonywać, że z tego typu aplikacji powinniśmy korzystać – dla bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerze, czy smartfonie. W dzisiejszych czasach, gdy niemal każdy aspekt naszego życia przenosi się do cyfrowego świata, ochrona danych i urządzeń staje się coraz ważniejsza.

Złośliwe oprogramowanie, cyberataki i kradzieże tożsamości to tylko niektóre z zagrożeń, z jakimi możemy się spotkać online. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego. Nawet wtedy, gdy myślimy, że jesteśmy świadomi zagrożeń i dokładamy wszelkich starań, by się przed nimi zabezpieczyć. Sama świadomość i ostrożność nie wystarczy.

Bez antywirusa ani rusz. Lepiej dmuchać na zimne

Na szczęście do naszej dyspozycji są antywirusy, które zainstalowane na komputerze lub urządzeniu mobilnym pilnują tego, co się dzieje w ich pamięci wewnętrznej i w razie problemów ruszają do działania eliminując zagrożenie w sposób skuteczny. Głównym zadaniem antywirusa jest ochrona komputera lub urządzenia mobilnego przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy, trojany, robaki, rootkity i inne. Tradycyjnie aplikacje antywirusowe działają na kilka sposobów:

Skanowanie plików: antywirus skanuje pliki na komputerze w poszukiwaniu szkodliwego kodu. Może to obejmować pliki pobrane z internetu, pliki e-mailowe, a także pliki na dysku twardym.

Monitorowanie aktywności: antywirus monitoruje aktywność komputera w poszukiwaniu podejrzanych działań. Może to obejmować np. próby modyfikacji plików systemowych lub nietypowy ruch sieciowy.

Ochrona w czasie rzeczywistym: antywirus może zapewniać ochronę w czasie rzeczywistym, co oznacza, że ​​jest stale aktywny i skanuje wszystkie pliki i programy, które są uruchamiane na komputerze.

Wybierając odpowiednie oprogramowanie antywirusowe powinniśmy zwrócić uwagę przede wszystkim na wydajność i skuteczność. Te dwa kluczowe aspekty, które decydować będą o tym, czy warto korzystać z danego antywirusa. Wydajność odnosi się do sposobu, w jaki program wpływa na działanie urządzenia – ważne, aby w jak najmniejszym stopniu obciążał procesor. Zarówno w przypadku komputerów, jak i urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony.

Program nie powinien spowalniać działania systemu: zarówno podczas przeprowadzania skanowania w tle, jak i tego w czasie rzeczywistym. Skuteczność antywirusa jest równie ważna, jeśli nie ważniejsza. Antywirus ma gwarantować nam bezpieczeństwo i być strażnikiem naszych danych przed zainfekowaniem lub innym złośliwym oprogramowaniem.

Wygodnie i bezpiecznie. Surfshark Antivirus zajmie się naszym komputerem i smartfonem

Na rynku dostępnych jest wiele antywirusów, jednak szukając odpowiedniego narzędzia warto też rozważyć opcję zakupu pakietu, w której oprócz jednej aplikacji zajmującej się bezpieczeństwem naszych plików, zyskujemy także dostęp do szeregu innych usług. A wszystko to w ramach jednego abonamentu. Takie rozwiązanie oferuje firma Surfshark, którą wielu z was może już znać przede wszystkim jako dostawcę popularnego VPN.

VPN oferuje nie tylko ochronę prywatności, ale także wiele innych przydatnych funkcji, jak choćby odblokowuje dostęp do treści niedostępnych w danym regionie. VPN działa jak tarcza, która ukrywa nasz prawdziwy adres IP i szyfruje naszą komunikację, co czyni ją nie do podejrzenia dla potencjalnych intruzów. W połączeniu z antywirusem drastycznie zwiększa to nasze bezpieczeństwo w sieci oraz danych przechowywanych na komputerze, i urządzeniu mobilnym.

Antywirus oferowany w ramach Surfshark Antivirus posiada wszystkie cechy dobrego oprogramowania antywirusowego. Jest szybki, wydajny, skuteczny i łatwy w użyciu. I dostępny z poziomu tej samej aplikacji na komputery z Windowsem, macOS i urządzenia mobilne z Androidem. Antywirus dostarczany przez Surfshark oferuje ochronę w czasie rzeczywistym, która cały czas sprawdza i chroni wrażliwe obszary urządzenia, na którym jest zainstalowany. Testowany na komputerze z macOS pozwalał mi tworzyć harmonogram skanowania na podstawie ustalonych przeze mnie dniach i godzinach. W zależności od potrzeby, mamy do wyboru rodzaj skanowania: szybkie i pełne. Te także możemy ustawić według harmonogramu – w poniedziałki robimy szybki skan plików, a na koniec tygodnia pełne skanowanie, by żaden wirus, czy inne złośliwe oprogramowanie nie przedostało się do systemu.

Surfshark Antivirus oferuje też ochronę przed ransomware. Dzięki temu rozwiązaniu nasze foldery i zdjęcia będą zabezpieczone przed zaawansowanymi atakami. Ciekawym rozwiązaniem, które wyróżnia ten antywirus na tle konkurencji, jest funkcja pozwalająca na automatyczną blokadę dostępu do kamerki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego oraz usługa Cloud Protect. Analizuje ona podejrzane pliki w chmurze Surfshark, w której są otwierane i sprawdzane bez ryzyka dla urządzenia.

Co ważne, używanie chmury nie spowalnia działania urządzenia, dając jednocześnie dostęp do globalnej bazy danych wirusów. A nie da się ukryć, że hakerzy i twórcy złośliwego oprogramowania nie śpią i stale pracują nad nowymi sposobami infekowania plików. Dlatego ważne jest odpowiednie i szybkie reagowanie. Baza danych Surfshark Antyvirus jest aktualizowana co 3 godziny, a usługa Cloud Protection działa dzień i noc, skanując pliki, aby wyłapywać zagrożenia typu zero-day.

VPN, antywirus, bezpieczna wyszukiwarka. Wszystko w ramach jednego pakietu

Surfshark Antivirus jest częścią pakietu Surfshark One, który daje dostęp do VPN, Alert, Search oraz Alternative ID. Search to bezpieczna wyszukiwarka obiecująca pełną prywatność i prawdziwie organiczne wyniki. Alert pozwala chronić tożsamość dzięki stałemu monitorowaniu naruszeń poufności danych. Wysyła też powiadomienia, gdy adres e-mail, dane karty kredytowej lub dane dowodu tożsamości wyciekną do internetu. Alternative ID pozwala ukryć dane osobowe, używając alternatywnej tożsamości w internecie. Funkcja pozwala też korzystać z alternatywnego adresu email do newsletterów i wszystkich miejsc, w których nie chcemy podawać prawdziwego adresu e-mail.

W zależności od wybranej opcji abonamentowej – na miesiąc, 12 miesięcy lub 24 miesięcy, Surfshark One kosztuje od 12,29 zł do 63,79 zł miesięcznie plus VAT. Oczywiście najbardziej optymalnym wydaje się zakup subskrypcji na dwa lata, gdyż jest ona teraz w promocyjnej cenie. Wybierając Surfshark One na 24 miesiące koszt usługi, z której można skorzystać na 5 urządzeniach, wynosi 362,80 zł (z VAT). Szczegóły oferty znajdują się na stronach Surfshark.

Wpis powstał we współpracy z Surfshark.