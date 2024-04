Mocne wzrosty monety Dogwifhat. Czy $SMOG i $SLOTH również czeka rajd na północ?

W czym tkwi sukces monety Dogwifhat?

Dogwifhat to memecoin oparty na Solanie. Ikoną projektu jest pies rasy Shiba w różowej czapce z dzianiny. Fakt, że token stworzono w ekosystemie Solany, jest w pełni zrozumiałe. Otóż w kategorii technologii blockchain to środowisko jest znane z szybkich transakcji, wydajności i niskich opłat. Nie ma tu również cenzury, chociaż Dogwifhat nie budzi żadnych kontrowersji.

Faktem jest, że token $WIF wręcz podbił serca inwestorów, również dzięki pełnej decentralizacji. Twórcom udało się rozwiać wątpliwości i obawy związane z centralizacją. Dzięki temu kształtowanie przeznaczenia tokenów zależy od społeczności. Natomiast użytkownicy są naprawdę zaangażowani, na co wskazują wolumeny handlu, kapitalizacja rynkowa i sama cena monety $WIF. Otóż token jest już wart 3,66 USD, a łączna kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 3 500 000 000 USD. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlu urósł o ponad 90%. Nic dziwnego, że w ciągu miesiąca token zyskał na wartości ponad 350%, a w rok – przeszło 2000%.

Siłą projektu jest społeczność i hype wokół monety. Jednak należy pamiętać, że nadal jest to aktyw o charakterze spekulacyjnym. Dlatego szczególnie po silnych wzrostach inwestowanie w token jest dużo bardziej ryzykowne. Dlatego warto to dogłębnie przemyśleć, szczególnie że jest wiele innych ciekawych projektów monet memowych opartych na Solanie. Dobrze rokują tokeny Smog ($SMOG) i Slothana ($SLOTH).

Smog ($SMOG) – rekordowy airdrop i staking w jednym

Celem twórców projektu było stworzenie waluty, która będzie numerem 1. przynajmniej w ekosystemie Solany. Nic dziwnego, że token budzi duże zainteresowanie wśród inwestorów. Aktualnie jest on już w posiadaniu przeszło 100 000 osób.

Duża popularność monety nie jest dziełem przypadku. Przede wszystkim należy wskazać na oryginalny mechanizm wprowadzenia monety na giełdę. Otóż twórcy pominęli całkowicie etap przedsprzedaży, co jest bardzo rzadkie w obszarze tokenów memowych. Od razu moneta zadebiutowała na giełdzie, co potwierdza, że autorzy projektu są pewni swego.

Zdecydowanie w tym przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem FOMO wynikającym z ogromnego zrzutu nagród. Twórcy zapowiadają, że będzie to największy airdrop w historii Solany. Dlatego inwestorzy, którzy chcieli wziąć udział w tym zjawisku, nabywali kolejne tokeny i tym samym podbijali cenę memecoina. Jako że pierwszy sezon powoli się kończy, airdrop już za chwilę, ponieważ w środę, 3 kwietnia. Inwestorzy mogą też liczyć na rozsądny dochód pasywny. Roczna stopa zwrotu (APY) aktualnie sięga 42%.

Jak wziąć udział w airdropie nagród w projekcie Smog?

Jeden token $SMOG kosztuje obecnie około 0,17 USD. Natomiast kapitalizacja przekroczyła 130 000 000 USD. W ostatnim tygodniu moneta radziła sobie nieco gorzej, natomiast w kilka tygodni od czasu debiutu na giełdzie urosła o ponad 250%. Wydaje się, że token może mieć przed sobą dobry czas, ponieważ jest to ostatni moment na udział w zrzucie nagród.

Po silnej eksplozji tokena Dogwifhat ($WIF) inwestorzy zwracają teraz uwagę między innymi na projekt Smog. Czas pokaże, czy jest to intratna inwestycja, natomiast na pewno token ma podstawy do dalszych wzrostów. Z obecnego poziomu osiągnięcie kilku tysięcy procent nie jest już możliwe, jednak same wzrosty są bardzo prawdopodobne.

Jeżeli nawet twórcy nieco przesadzili ze stwierdzeniem, że jest to najbardziej satysfakcjonujący token w historii środowiska Solany, moneta nie powinna mocno osunąć się w dół. Natomiast warto wykorzystać gorący okres i zdążyć na nadchodzący szybkimi krokami airdrop.

Wpis powstał przy współpracy z ClickOut Media