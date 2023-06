Znamy nowego Supermana i Lois Lane! Superman: Legacy - nowy film nadchodzi

Superman: Legacy to zupełnie nowy film o Człowieku ze Stali, za który odpowiada James Gunn. Kto zagra syna Kryptona? Kto wcieli się w Lois Lane? Kiedy Superman: Legacy trafi do kin?

Superman: Legacy w uniwersum DCEU

Sytuacja uniwersum DC jest bardzo skomplikowana. Po problemach DCEU tworzonego przez Zacka Snydera, za pomocą "Flasha" starano się zrestartować DCEU, ale film jest porażką finansową, a fabularnie wcale nie zmienił tak dużo. Pod banderą Jamesa Gunna i Petera Safrana będzie budowany zupełnie nowy świat, stojący obok "Batmana" Matta Reevesa i "Jokera" Todda Philipsa, ale z wykorzystaniem niektórych aktorów i postaci, które poznaliśmy do tej pory. To właśnie częścią tego nowego uniwersum DC będzie "Superman: Legacy", który nie będzie powiązany z "Człowiekiem ze Stali", "Batman vs. Superman" oraz "Ligą sprawiedliwości", które kreował Zack Snyder.

Kto zagra Supermana i Lois Lane w Superman: Legacy?

O tym, kto zagra Supermana w najnowszym filmie Gunna rozprawiano od samego początku, gdy tylko ogłoszono projekt, ale do niedawna nie znaliśmy żadnych konkretów. To zmieniło się, gdy wyszło na jaw, że pod uwagę brane są trzy pary: Nicholas Hoult i Rachel Brosnahan, Tom Brittney i Phoebe Dynevor oraz David Corenswet i Emma Mackey. Nie są to twarze i nazwiska firmujące największe kinowe produkcje, ale wszyscy zdołali przez lata zbudować swój wizerunek i pokazać wartość przed kamerami. Co ciekawe, ostatecznie szefostwo DC Studios oraz sam James Gunn nie wybrał żadnej z weryfikowanych par.

Po próbnych scenach i przesłuchaniach w pełnej charakteryzacji wyłoniono nowego Clarka Kenta/Supermana, w którego wcieli się David Corenswet znany z ról w "Hollywood" i "Wybory Paytona Hobarta" Ryana Murphy'ego dla Netfliksa i filmu "Pearl" Ti Westa. Jego partnerką na ekranie, czyli Lois Lane, będzie jednak nie Emma Mackey, lecz Rachel Brosnahan, która na pewno zapadła w pamięć widzom "House of Cards" Netfliksa i "Wspaniałej pani Maisel" z Prime Video.

Superman: Legacy - fabuła

O fabule "Superman: Legacy" nie wiemy zbyt wiele, także dlatego, że ostateczna wizja filmu może jeszcze nie być przygotowana przez autora scenariusza Jamesa Gunna. W momencie ogłaszania nowego otwarcia dla uniwersum DC wspomniał, że jest w trakcie pisania fabuły dla filmu, dlatego w chwili obecnej ogólny zarys może być znany tylko jemu i bardzo wąskiemu gronu osób z najbliższego otoczenia. To, co jest pewne, to fakt, że nie dostaniemy kolejnej genezy Supermana, co przecież pokazano w "Człowieku ze Stali" Zacka Snydera. Clarka Kenta/Supermana poznamy już na dość zaawansowanym etapie działalności na Ziemi, raczej nie ujrzymy jego pierwszego lotu. Chyba, że w retrospekcjach...

Data premiery Superman: Legacy

W kontekście daty premiery "Superman: Legacy" dysponujemy natomiast konkretami. Podczas ogłaszania nowego rozdziału uniwersum DC rozpisano nadchodzące produkcje na osi czasu, dając nam szansę poznać dokładny termin, gdy "Superman: Legacy" trafi do kin. Nastąpi to 11 lipca 2025 roku, co oznacza, że przed nami jeszcze dwa lata oczekiwania na debiut nowego filmu. Oczywiście pierwszych materiałów, tych z planu oraz nieoficjalnych nagrań, możemy spodziewać się o wiele wcześniej, ale od pierwszego teasera prawdopodobnie dzieli nas jeszcze minimum rok, ponieważ ekipa nawet nie weszła jeszcze na plan.

Źródło grafiki głównej: DC.com