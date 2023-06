Silos to jeden z ciekawszych seriali, które pojawiły się ostatnio w serwisach VOD. Nie wszystkie odcinki są równe, ale historia pod koniec sezonu nabiera rumieńców, a kolejny został już potwierdzony. Jeśli jednak nie jesteście przekonani, czy warto zapłacić za Apple TV+ aby go obejrzeć, to jest na to rozwiązanie.

Apple TV udostępnia serial na Twitterze

Gdy Elon Musk umożliwił wgrywanie na Twittera dłuższych plików wideo, w serwisie zaczęły pojawiać się przeróżne filmy, w tym hollywoodzkie produkcje, które niekoniecznie były jednak legalne. Tym razem to samo Apple zdecydowało się na udostępnienie pierwszego odcinka swojego głośnego serialu Silos (Silo) w ramach promocji finału sezonu, który będzie miał miejsce w najbliższy piątek. Dla osób, które nie posiadają subskrypcji Apple TV+ to doskonała okazja, aby przekonać się na własnego skórze, czy warto zagłębiać się w historię ludzi mieszkających w podziemnym silosie. Jak do tej pory, a wideo pojawiło się online wczoraj wieczorem, z okazji tej skorzystało ponad 24 mln osób, choć nie wiadomo jak wiele z nich dotrwało do końca odcinka ;-).

Z pewnością jest to ciekawa forma promocji serialu, ale to też nie pierwszy raz gdy Apple udostępnia swoje produkcje za darmo. Gdy robi to w samej usłudze Apple TV+ to przynajmniej jakość stoi na wysokim poziomie i dostępne są polskie napisy. W przypadku publikacji na Twitterze, serial trzeba obejrzeć w oryginale, choć udostępnione zostały również angielskie napisy. Jakość wideo też pozostawia nieco do życzenia, ale jeśli chcecie na szybko sprawdzić czy to serial dla was w drodze do pracy na smartfonie to może to być ciekawa opcja. Poleca ją nawet sam Elon Musk, który pochwalił się ruchem Apple na swoim... Twitterze.