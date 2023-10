Pierwszy w Europie eksaskalowy superkomputer z niespodzianką. Będzie mieć wiele wspólnego z... Twoim telefonem

Główną cechą, która wyróżnia Jupitera i która zbliża go w kierunku obecnych w naszych kieszeniach telefonów jest jego architektura procesora. W przeciwieństwie do większości urządzeń z listy 500 najpotężniejszych superkomputerów, które bazują na tradycyjnych układach x86 - Jupiter stawia na rdzenie ARM. Z tego natomiast cieszy się Nvidia, która odgrywa bardzo istotną rolę w budowie maszyny.

Superkomputery eksaskalowe to kategoria, która obejmuje maszyny zdolne do wykonywania obliczeń z prędkością jednego eksaflopa lub nawet wyższą. W miarę rozwoju superkomputerów, miara obejmująca operacje zmiennoprzecinkowe na sekundę stała się powszechnie przyjętą w kontekście wydajności tych urządzeń. Na liście 500 najlepszych, która corocznie prezentuje najpotężniejsze superkomputery na świecie, większość działa z prędkościami wynoszącymi jeden lub więcej petaflopów. Eksaflop to już 1000 petaflopów, co stanowi ogromny krok w przód w dziedzinie obliczeń wielkiej skali.

Jupiter to efekt współpracy Europejczyków z firmami obliczeniowymi Eviden i ParTec. Pierwszy w Europie komputer eksaskalowy zostanie zainstalowany w Jülich (Monachium), a jego montaż rozpocznie się już na początku 2024 roku. Decyzja o wykorzystaniu procesora Rhea opracowanego przez firmę SiPearl jest niezwykle istotna - bazuje na architekturze ARM Neoverse V1 i dysponuje aż 72 rdzeniami. Jest to układ specjalnie zaprojektowany dla aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności i dodatkowo, obsługuje pamięć HBM2e o wysokiej przepustowości oraz DDR5, przy czym a jego pamięć podręczna sięga aż 160 MB.

Nvidia może pochwalić się istotną rolą w budowie tego superkomputera

Nvidia również odgrywa kluczową rolę w Jupiterze, dostarczając moduł Booster, który zawiera procesory graficzne Mellanox o ultrawysokiej wydajności. Nieznane są szerokie szczegóły dotyczące tego punktu specyfikacji, ale mówi się, że Jupiter będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie obliczeń graficznych.

Po ukończeniu Jupiter znajdzie się na szczycie listy najpotężniejszych superkomputerów na świecie. Obecnie liderem jest Frontier, system oparty na architekturze AMD, który jest w stanie osiągnąć prędkość 1,1 eksaflopsa. Jupiter może go pokonać, co uczyni go najbardziej zaawansowanym superkomputerem na świecie.

Decyzje EuroHPC o wyborze architektury ARM i współpracy z Nvidia otwierają nowe możliwości dla przyszłości obliczeń wielkiej skali. Jupiter staje się nie tylko symbolem wydajności, ale także dowodem na to, że innowacyjne technologie i współpraca między firmami mogą prowadzić do ważnych osiągnięć w dziedzinie superkomputerów. Tym samym, Europa wkracza na arenę obliczeń wielkiej skali z przytupem - już od dawna wiele mówiło się o tym, że powinniśmy dołączyć do grona posiadaczy najlepszych maszyn liczących. Wreszcie będziemy mieli się czym pochwalić w stawce.