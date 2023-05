Oto superantybiotyk znaleziony przez sztuczną inteligencję. Tego potrzebowaliśmy

AI zawęziła listę tysięcy potencjalnie skutecznych substancji do zaledwie kilku, które następnie przetestowano w laboratorium. Wśród nich wyodrębniono abaucin, który przed użyciem będzie wymagał dalszych testów - tym razem już u ludzi. Naukowcy z MIT poszukiwali związku skutecznego w przypadku Acinetobacter baumannii - jednej z bardziej problematycznych superbakterii, które są oporne na typowe antybiotyki. Nie bez znaczenia jest również to, że bakterie - jako bardzo proste organizmy - podlegają ewolucji znacznie szybciej, niż inne organizmy. I tym samym, z czasem nabywają one odporności na coraz to nowe antybiotyki. Szacuje się, że na całym świecie może umierać nawet 1 milion osób z powodu infekcji opornych na leczenie antybiotykowe.

Co ciekawe, WHO uważa Acinetobacter baumannii za "krytyczne" zagrożenie dla zdrowia ludzi. Nie tylko jest w stanie oprzeć się antybiotykom szeroko stosowanym w przypadku takich zakażeń, ale również bardzo długo żyje na różnego rodzaju sprzęcie medycznym. To wszystko sprawia, że ta bakteria jest bardzo poważnym problemem w domach opieki i szpitalach, gdzie doprowadza do śmierci pacjentów osłabionych, po operacjach lub z już aktywnymi, innymi infekcjami. AI, która odnalazła abaucin, najpierw została wytrenowana: wykorzystano strukturę chemiczną tysięcy leków, a następnie przetestowano je na wyżej wymienionej bakterii. Następnie, te dane wprowadzono do sztucznej inteligencji, która nauczyła się identyfikować substancje potencjalnie skuteczne w walce z tym patogenem.

Po tym, podsunięto AI listę 6 680 związków, których skuteczność nie była znana. AI zawęziła poszukiwania naukowców do bardzo krótkiej listy (240 związków), co zajęło jej... półtorej godziny. Poszukiwanie abaucinu bez udziału AI mogło zająć nawet lata. Następnie, naukowcy ręcznie testowali te wskazane przez sztuczną inteligencję. Okazało się, że abaucin jest w stanie leczyć rany zakażone rany u myszy oraz próbki A. baumannii pobrane od pacjentów. Co więcej, okazało się, że abaucin zabija tylko wymienioną bakterię - innych "nie rusza". Podejrzewa się, że stosowanie AI do poszukiwania nowych form farmakoterapii może doprowadzić do stworzenia listy leków, które będą powodować mniejszą ilość skutków ubocznych.

Naukowcy z MIT planują dalsze badania

Naukowcy zaplanowali już kolejne badania w tym zakresie. Na liście są m. in. Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa, inne bardzo odporne bakterie, które powodują dużą ilość zakażeń u pacjentów z całego świata. To kolejny dowód na to, że sztuczna inteligencja może mieć naprawdę wiele zastosowań: jak widać, poszukiwanie nowych leków nie sprawia jej żadnych problemów. Odpowiednio wytrenowana, jest w stanie rozwiązywać problemy, które ludziom zajęłyby całe lata.