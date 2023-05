68% Polaków uważa ChatGPT za zagrożenie dla instniejących zawodów

Zacznijmy od wyników tego badania, które niejako potwierdzają dane Gemiusa, według których to w minionym miesiącu odwiedziło serwis OpenAI.com prawie 3 mln internautów w Polsce.



W badaniu Ariadna na pytanie - czy słyszałeś o ChatGPT, 33% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.



Z kolei spośród tego odsetka badanych, również 33% osób skorzystało przynajmniej raz z tego narzędzia. Co oznacza, iż uwzględniając prawie 30 mln internautów w Polsce - 33% z tego to 9,9 mln osób słyszało o ChatGPT, a 33% z 9,9 mln - to 3,2 mln osób, które skorzystały przynajmniej raz z ChatGPT.



Trzeba więc tu przyznać, że Ariadna bardzo dobrze dobrała próbę badawczą.



Przy pytaniu o to, jakie emocje wzbudza ChatGPT, najwięcej ankietowanych (43%) wskazało zaciekawienie, a na dalszych miejscach znalazło się zaniepokojenie i niepewność.

prof. Dominika Maison z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego:

Widać, że ChatGPT wzbudza bardzo ambiwalentne emocje. Z jednej strony jest to zaciekawienie i zaintrygowanie nową technologią, z drugiej strony zaniepokojenie i obawy. Z jednej strony ludzie widzą, że nowoczesne rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji ułatwiają życie i mogą wprowadzić wiele przydatnych ludziom rozwiązań, z drugiej istnieje obawa, że człowiek może być coraz mniej potrzebny, gdyż w wielu obszarach może być zastąpiony przez maszyny lub wręcz przez nie zdominowany.



Skąd to zaniepokojenie i niepewność? Okazuje się, że aż 68% badanych obawia się, że ChatGPT może stanowić zagrożenie dla wielu obecnych zawodów. Nieco mniej, bo 63% uważa je za ciekawe narzędzie, ale znowu na trzecim miejscu wymieniane jest zagrożenie dla obecnego systemu edukacji.

—

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 5-8 maja 2023 roku. Metoda: CAWI.

Źródło: Ariadna.

Stock Image from Depositphotos.