Nintendo Switch w 2024 z masą gier. Gracze będą mieli w czym wybierać

Nintendo Switch w tym roku obchodzi swoje 7 urodziny i wciąż trzyma się doskonale – przynajmniej jeśli chodzi o wsparcie dla tej konsoli. O ile widać już, że w wielu przypadkach sprzęt ten niedomaga, wciąż pojawiają się na niego gry. Kilkanaście godzin temu zakończyła się najnowsza prezentacja z serii Nintendo Direct, która tym razem w całości poświęcona była tytułom, które tworzone są przez studia zewnętrzne i których premiera powinna odbyć się w tym roku. Co ciekawego zaprezentowano? Sprawdźmy wybrane gry.

Jedną z najciekawszych pozycji zaprezentowanych wczoraj jest Shin Megami Tensei V z dopiskiem Vengeance, która nie dość, że wprowadza wiele poprawek do podstawowej wersji gry, to jeszcze rozszerza ją o nową linię fabularną, nowe potwory i jeszcze więcej tajemnic do odkrycia. W ramach Nintendo Direct dowiedzieliśmy się, że pierwszymi grami od wewnętrznych studiów Microsoftu, które trafią na Nintendo Switch, są Grounded oraz Pentiment, które do tej pory były wyłącznie dostępne na Xbox i komputery PC.

Nintendo Direct: Partner Showcase. W co zagrać?

Najnowsze Nintendo Direct to także kilka odgrzewanych kotletów w postaci remake'ów i remasterów tytułów, w które większość mogła już zagrać. To między innymi Disney Epic Mickey: Rebrushed (remake gry z Wii), Monster Hunter Stories (remake gry z Nintendo 3DS), Star Wars: Battlefront Classic Collection, czy Kingdom Come Deliverance.

Jest też coś dla fanów pasjansa i wyścigów konnych. Kilka lat temu na Nintendo 3DS dostępna była gra Pocket Card Jockey, w której twórcy połączyli karciankę z wyścigami i zrobili to doskonale. Jakiś czas temu w ramach Apple Arcade zadebiutowało Pocket Card Jockey: Ride On!, które jest nową odsłoną serii i wprowadza jeszcze więcej mechanik. Teraz tytuł ten trafia na Nintendo Switch co pozwoli graczom nieposiadającym sprzętu Apple na zanurzenie się w świat pasjansa przedstawiony w zupełni inny sposób.

Nintendo na koniec zostawiło dwie niespodzianki, z czego jedna skierowana jest do posiadaczy abonamentu Nintendo Switch Online. Już dziś do katalogu klasyków ze starych generacji konsol dołączone zostały wybrane tytuły, za które odpowiadało studio Rare. Są to Snake Rattle 'n’ Roll (NES), RC Pro-Am (NES), Battletoads in Battlemaniacs (SNES), Killer Instinct (SNES) oraz Blast Corps (Nintendo 64). Nintendo Direct zakończono zwiastunem i fragmentami rozgrywki z nowej gry na wyłączność od studia Arika. To nowa odsłona serii Endless Ocean, którą możecie znać z konsoli Wii. Endless Ocean Luminous (premiera 2 maja 2024 r.) zabierze graczy w podróż w głąb morza Veiled, gdzie czeka na odkrycie 500 różnych gatunków podmorskich stworzeń. Gra oferować będzie rozgrywkę dla jednej osoby lub tryb multiplayer, w którym będzie można przemierzać głębiny w 30 osób.

Nintendo Direct - podsumowanie konferencji

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Poniżej znajduje się lista wszystkich zapowiedzianych wczoraj gier: