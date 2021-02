Prawie połowa Polaków wykupiła subskrypcje. Za co płacimy najczęściej?

Według danych udostępnionych przez Santander Consumer Bank aż/tylko 13% z nas korzysta z karty kredytowej do płatności w Internecie. Z jednej strony mówimy tu o ponad 1/10 w skali całego kraju, co daje nam około 4,9 mln osób, ale biorąc pod uwagę popularność samego modelu oraz dostępnych usług, to okazuje się, że duża grupa klientów decyduje się na inne metody płatności – pośredników w postaci PayPala, rachunków u operatorów komórkowych czy nawet karty zdrapki.

Życie na abonament…

O tym, jak wygodne bywają usługi subskrypcyjnej wielokrotnie pisaliśmy na Antyweb, ale równie często na nie narzekamy, ponieważ odbierają one nam szansę nabycia oprogramowania, narzędzi czy treści na własność, by można było z nich komfortowo korzystać bez obaw o zmianę licencji, aktualizacje czy nawet łączność z Internetem. Jestem subskrybentem co najmniej kilku różnych usług – od oprogramowania do tworzenia treści, przez przestrzeń w chmurze, a na multimediach (gry, filmy, muzyka) kończąc. Z jednej strony wydaję dzięki temu mniej i mogę zaprzestać płacenia abonamentu niemalże w każdej chwili, ale gdy odłączę swoją kartę od konta w usłudze, to zostaję zazwyczaj z niczym…

*Ogólnopolskie badanie, na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – zakupy w dobie pandemii” przeprowadzone zostało na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut IBRiS pod koniec listopada 2020 r. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n=1000.