Subskrypcja w Mobile Vikings, czyli czym operator przyciąga do siebie nowych użytkowników

Mobile Vikings działa w Polsce już od 12 lat, a więc to jeden z najdłużej funkcjonujących operatorów wirtualnych w naszym kraju. W tym czasie zdołał przekonać do siebie już ponad 160 tysięcy użytkowników.

Kluczem do tego niewątpliwego sukcesu okazała się oferta Subskrypcji, którą Mobile Vikings udostępnił w 2022 roku. Przytoczę tu liczby osób tylko przenoszących numer od innych operatorów na podstawie raportów UKE.

Reklama

Użytkownicy chętnie przenoszą swoje numery do Mobile Vikings

W całym 2022 roku sieć komórkowa Mobile Vikings przejął od konkurencji 17 161 numerów, oddając zaledwie 4 502, kończąc ten udany rok z bilansem 12 659 na plusie. Z kolei ubiegły rok to już aż 24 110 przejętych numerów, a oddanych niewiele więcej niż w 2022 roku – 5 624, no i świetny bilans – 18 486 na plusie.

W tym roku operator utrzymuje ten imponujący wynik – dane UKE za I kwartał 2025 pokazują aż 7 158 przejętych numerów i oddanych tylko 1 591, a więc bilans – 5 567 na plusie, co zwiastuje jeszcze lepszy wynik na koniec 2025 niż w ubiegłym roku.

Co sprawia, że użytkownicy tak chętnie przechodzą do oferty Mobile Vikings? Bez wątpienia spory udział w tym sukcesie leży po stronie wspomnianej Subskrypcji.

Subskrypcja vs abonament komórkowy

Zacznijmy od wyjaśnienia samego modelu subskrypcji, porównując go do tradycyjnego abonamentu komórkowego.

Zwykle podpisujemy umowę na abonament komórkowy z zobowiązaniem na 2 lata, co mocno nas ogranicza. Choćby w przypadku chęci zmiany pakietu, z którego korzystamy, jeśli zmienią się nam potrzeby w międzyczasie. Zerwanie takiej umowy kończy się też często karami umownymi.

Subskrypcja z kolei to pełna dowolność w tym zakresie. Nie podpisujemy żadnej terminowej umowy, wybieramy dowolny plan miesięczny, płacąc za niego z góry w wygodnej i dowolnej formie – kartą płatniczą lub przez doładowanie portfela (przelewem, kartą, BLIKIEM).

Z chwilą, gdy będziemy potrzebowali w danym miesiącu mniejszy lub większy transfer danych, możemy go zmienić na tańszy lub droższy, bez żadnych konsekwencji i kar - uruchomi się on od nowego okresu rozliczeniowego.

Reklama

Co do korzystania z już wybranego pakietu, istotną różnicą jest tu kumulacja niewykorzystanego transferu danych. W abonamencie mamy z góry określony limit transferu danych, dajmy na to 80 GB w miesiącu – niezależnie czy wykorzystamy z niego 30 GB, 50 GB czy 70 GB, pozostały transfer przepada, a płacimy za całe 80 GB.

W Subskrypcji Mobile Vikings natomiast, niewykorzystany transfer przechodzi na kolejny miesiąc (pod warunkiem zachowania ciągłości wybranego pakietu). Tak więc – na tym przykładzie – w następnym miesiącu mamy do dyspozycji już 130 GB, 110 GB czy 90 GB, zamiast od nowa liczonych 80 GB.

Reklama

Trzy plany Subskrypcji w Mobile Vikings

W ofercie Subskrypcji Mobile Vikings mamy do wyboru trzy pakiety, i ten z transferem danych 80 GB (8,47 GB w roamingu UE) to akurat najmniejszy limit i to w cenie zaledwie 30 zł miesięcznie (pierwsze 31 dni za 15 zł).

Do tego oczywiście nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE. Skorzystamy tu też z zasięgu sieci nowej generacji 5G czy z możliwości zamówienia wirtualnej karty eSIM w miejsce tradycyjnej karty SIM.

W niewiele droższych pakietach jest o wiele więcej dobra. Subskrypcja za 35 zł miesięcznie (17,50 zł przez pierwsze 31 dni) to 120 GB transferu danych z kumulacją GB, a pakiet za 45 zł – 180 GB transferu danych.

W mojej ocenie to bardzo dobrze skonfigurowane pakiety, z zawartością dopasowaną do każdego użytkownika sieci. W szczególności, jeśli chodzi o transfer danych. Myślę, iż w każdej dostępnej opcji, pakiety te powinny spełnić mniejsze czy większe wymagania i oczekiwania użytkowników smartfonów, korzystających z dostępu do internetu.

Promocja Extra GB w planach Subskrypcja 120 i 180

Co więcej, aktualnie dostępna jest tutaj promocja przez 12 miesięcy na pokładzie. W Subskrypcji 120 można uzyskać dodatkowe 4800 GB w 12 paczkach po 400 GB, a w Subskrypcji 180 aż 9600 GB w 12 paczkach po 800 GB.

Reklama

Wystarczy przy zamówieniu wpisać odpowiedni kod lub gdy go zapomnieliśmy, skorzystać w tym celu z kontaktu z HelpDeskiem operatora. Promocja ta potrwa do końca kwietnia, więc warto się pospieszyć, by jeszcze z niej skorzystać.

Tutaj warto wspomnieć ponownie o zaletach kumulacji niewykorzystanego transferu danych. Przy założeniu, iż będą Wam wystarczały co miesiąc promocyjne gigabajty (które się nie kumulują) – po 400 GB czy 800 GB, transfer z pakietów możecie już później sobie kumulować na koncie przez ten rok.

Tak więc, gdy promocja się skończy po 12 miesiącach, będziecie mieli odłożone w ten sposób maksymalnie 931 GB transferu danych, do wykorzystania w razie potrzeby w kolejnych latach.

Mobile Vikings to prawdziwie społecznościowy operator komórkowy

Mobile Vikings to nie tylko oferta komórkowa, ale i usługi towarzyszące, które sprawiają, że poczujecie się naprawdę zaopiekowani na ich pokładzie.

W pierwszej kolejności warto tu wymienić prawdziwy ludzki HelpDesk, niewspierany wszechobecnymi dziś botami. Na czacie czy przez telefon porozmawiacie z użytecznym wsparciem, który udzieli Wam pomocy i rozwiąże ewentualne problemy.

W dalszej kolejności znajdziecie tu program poleceń, który pozwala skompletować załogę bliskich czy znajomych. Można się dzięki niemu dzielić skumulowanym transferem danych (od 5 GB do nawet 50 GB w miesiącu), a każdy z nich obniża wysokość opłat do nawet 0 zł miesięcznie – to już przy pięciu aktywnych zwerbowanych członkach załogi.

Znajomi nie potrzebują dodatkowych gigabajtów? Można je wymienić w Viking Store na coś dla siebie lub przeznaczyć je dla potrzebujących w ramach akcji Szalupy Ratunkowe.

Jak przenieść numer do Mobile Vikings?

Jeśli udało mi się tym wszystkim zachęcić niektórych z Was do zmiany operatora i przeniesienia numeru do Mobile Vikings, dalej będzie to bardzo prosty proces. Możecie to zrobić na stronie zamówienia pakietu Subskrypcji.

Po wybraniu odpowiedniego dla Was planu Subskrypcji wystarczy zaznaczyć opcję przeniesienia numeru, typ karty – SIM czy eSIM. Następnie wypełnić krótki formularz oraz potwierdzić tożsamość aplikacją mObywatel lub przy pomocy usługi mojeID (można też z tym poczekać na kuriera). No i na końcu trzeba zapłacić za pierwszy miesiąc wybranej subskrypcji.

Mobile Vikings przejmuje na siebie już cały późniejszy proces przeniesienia numeru od Waszego dotychczasowego operatora. Później dostarcza Wam w zależności od wcześniejszego wyboru – wirtualną kartę SIM lub kurierem kartę SIM i wysyła Wam wiadomość – Witamy na pokładzie!

Wolicie aplikację mobilną? Nie ma problemu, możecie też przenieść swój numer z jej poziomu, wystarczy pobrać aplikację Mobile Vikings z Google Play lub App Store, założyć konto i przeprowadzić podobnie cały proces przeniesienia.

Podsumowując, Subskrypcja w Mobile Vikings to maksymalna prostota wyboru, a później korzystania z zamówionych usług komórkowych. Tanie i bogate w transfer danych plany, pełen no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu UE. Do tego nowoczesna sieć 5G, możliwość wyboru karty SIM/eSIM i brak zobowiązań, czynią tę ofertę naprawdę atrakcyjną i wartą skorzystania.

--

Artykuł powstał we współpracy z operatorem Mobile Vikings