To narzędzie zamieni Mickiewicza w rapera, a Czesława Niemena w gwiazdę hyper popu – musisz je wypróbować.

Technologiczny świat żyje teraz zapowiedzią nowych możliwości modelu GPT-4o, który jeszcze lepiej radzi sobie z programowaniem, rozwiązywaniem zadań matematycznych i jest zdolny do przeprowadzania realistycznych konwersacji głosowych. Jednego jednak nie potrafi – robić muzyki. Dlatego dziś przychodzę do Was z narzędziem AI, które z tworzeniem muzyki radzi sobie nad wyraz dobrze, a w połączeniu z innymi oprogramowaniami pozwoli Wam na stworzenie piosenki z dosłownie wszystkiego.

Tworzenie muzyki nigdy nie było prostsze

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak brzmiałby Stepy akermańskie Mickiewicza w wersji modern jazz? Być może słuchając klasycznych kawałków Paktofoniki marzyłeś o tym, by usłyszeć je w wydaniu disco? Cóż, teraz to możliwe dzięki Suno AI, czyli oprogramowaniu, które na rynku jest już od 2023 roku, ale wciąż poświęca mu się zbyt mało uwagi. Pozwala ono za pomocą kilku kliknięć stworzyć własne wersje popularnych kawałków lub tworzyć nową muzykę zupełnie od podstaw.

Jak zacząć przygodę z Suno? Wystarczy założyć darmowe konto pod tym adresem i przejść do sekcji Create. Następnie zaznaczyć suwakiem opcję Custom Mode i… dać ponieść się wyobraźni. W okienku z promptem tekstowym wystarczy wpisać dowolne słowa lub poprosić AI o wygenerowanie losowych zwrotek, a następnie wybrać preferowany styl muzyki. Sztuczna inteligencja rozpoznaje dziesiątki z nich i pozwala na łączenie gatunków w nietypowe kombinacje, na przykład folk/drill, funk/metal lub cokolwiek, co przyjdzie Wam do głowy – WANŻE! AI odrzuci polecenie stworzenia piosenki, która ma naśladować styl już istniejącego artysty.

Suno pozwoli Wam więc nie tylko zamienić znany wiersz w piosenkę w ramach zabawy, ale też zupełnie przerobić ulubione utwory w niesamowicie realistyczny i dopasowany sposób. Sztuczna inteligencja generuje dwie propozycje danego utworu, a każdy cechuje się nieco odmiennym flow. Jeśli wynik będzie satysfakcjonujący, to można dodatkowo rozszerzyć go o kolejną zwrotkę dzięki opcji Extend, widocznej po kliknięciu trzech kropek po prawej stronie wyniku. Gotową piosenkę można pobrać na dysk lub udostępnić publicznie.

Suno działa jeszcze lepiej, gdy połączymy go z innymi narzędziami AI. Przykład? ChatGPT może wygenerować tekst do piosenki na tematyczne urodziny znajomego, a Sonix stworzyć transkrypcję nagrania audio, która może poźniej zostać wykorzystana do stworzenia personalizowanej piosenki.

Ile kosztuje Suno AI?

Darmowe konto umożliwia korzystanie z 50 darmowych kredytów, resetowanych co 24 godziny. Jedno wygenerowanie piosenki w dwóch wariantach to koszt 10 kredytów, wiec zupełnie za darmo możecie stworzyć 10 piosenek, ale trzeba pamiętać, że każde rozszerzenie numeru o kolejną zwrotkę to koszt 10 kredytów.

Więcej zabawy oferuje opcja płatna, dostępna w dwóch wariantach subskrypcyjnych. Za 8 lub 24 dolary miesięcznie (w rozliczeniu rocznym) otrzymujemy dostęp kolejno do puli 2500 i 10000 kredytów, oraz zyskujemy licencję komercyjną na zasadach ogólnych, a także kilka pomniejszych dodatków, prezentowanych na powyższej grafice.

Zdaj się na AI i wylosuj piosenkę

Suno oferuje także zakładkę Explore, która pozwala na przesłuchiwanie losowych kawałków spośród dziesiątków różnych gatunków muzycznych, które później można dowolnie przerabiać przy użyciu tego samego promptu.

To w praktyce niekończąca się dawka inspiracji dla aspirujących muzyków, a także szansa na odkrycie nowej muzyki, dla osób, które mają problem ze znalezieniem ciekawych piosenek na obecnym rynku. Sprawdźcie sami pod tym adresem.

