Tym egzoszkieletem chcą zrewolucjonizować pracę kolei

W branży technologicznej romantyzuje się roboty, droidy i wszelkiej maści człekokształtne maszyny, które mają w przyszłości wyeliminować czynnik ludzki z pracy fizycznej. Osobiście uważam jednak, że znacznie bardziej fascynująca jest perspektywa uczynienia człowieka konkurencją dla maszyny, wykorzystując do tego zdobycze współczesnej technologii, takie jak egzoszkielety. Już dziś – może nie powszechnie, ale coraz częściej – są używane w sektorach logistycznych i produkcyjnych, a już za moment do grona pracowników-cyborgów dołączą osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach kolejowych. Co prawda póki co tylko tych hiszpańskich, ale pozytywne wróżenie projektu STREAM może rozlać ideę na pozostałe kraje.

Owoc międzynarodowej inicjatywy

STREAM to europejskich projekt koordynowany przez Christiana Di Natali, mający na celu, opracowywanie, promowanie i wdrażanie innowacji w sektorze kolejowym. Inicjatywa ma zasięg międzynarodowy i angażuje specjalistów z wielu krajów Europy – jej głównym filarem jest egzoszkielet StreamEXO, przygotowany przez włoskich naukowców, a testowany przez hiszpańskich pracowników kolei.

Projekt STREAM promuje wizję, w której pracownicy przedsiębiorstw kolejowych działają w asyście nowoczesnych technologii, realizując koncepcję internet of things.

Zmniejszenie przeciążenia mięśni o 30%

Historia egzoszkieletu StreamEXO rozpoczyna się w zakładach włoskiego instytutu Istituto Italiano di Tecnologia. Badacze mieli skupić się na stworzeniu urządzenia, zwiększającego wydajność pracownika podczas podnoszenia oraz przenoszenia ciężarów przy jednoczesnym odciążeniu mięśni i dbaniu o bezpieczeństwo.

Prototyp przetestowano we Włoszech w trakcie 6-miesięcznej kampanii. W fazę testową zaangażowano 15 osób, podczas symulowanych prac konserwacyjno-remontowych. Ponad 100 godzin testów wykazało, że stosowanie egzoszkieletu StreamEXO redukuje ryzyko ergonomicznego przeciążenia o 50% i zmniejsza zmęczenie mięśni o 30%.

Urządzenie stawia na ergonomię. Zostało zaprojektowane w taki sposób, by wspierać plecy użytkownika podczas przenoszenia ciężarów i rozkładać siły na nogi oraz ramiona. Ma rzekomo idealnie dopasowywać się do noszonej na ciele odzieży roboczej, unikając krępowania ruchu w dowolnej płaszczyźnie.

6-godzinna dniówka z egzoszkieletem

StreamEXO składa się z konstrukcji wyposażonej w siłowniki elektryczne i sterujący nimi układ elektroniczny, wspierany specjalnym algorytmem. Interpretuje on ruchy wykonywane przez człowieka, automatycznie aktywując strategie wspomagające, dostosowane do konkretnych czynności. Jego zastosowanie nie ogranicza się tylko do dźwigania – może zwiększać też komfort chodzenia po nierównym terenie oraz prowadzenia pojazdów.

Pierwszym oficjalnym sprawdzianem włoskiego egzoszkieletu była budowa odcinka kolejowego w Hiszpanii, zlokalizowanego godzinę drogi od Barcelony. Pracownicy wyposażeni w urządzenie pomagali w pracach remontowo-konserwacyjnych, nosząc przedmioty o wadze od 20 do 30 kilogramów. Użytkownicy chwalili w trakcie testów głównie odciążenie okoli lędźwiowych, przy stosunkowo niewielkiej wadze samego sprzętu – ta oscyluje w granicach 7 kg. Sam egzoszkielet dzięki wydajnej baterii pozwala usprawniać pracę przez około 6 godzin.

Strony biorące udział w projekcie STREAM są zadowolone z efektów, podtrzymując, że kolej jest gotowa na proces technologicznych udoskonaleń, a wykorzystanie napakowanych elektroniką egzoszkieletów ma znacząco przyczynić się do zwiększenia stopnia industrializacji branży.

