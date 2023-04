Powrót Sylvestra Stallone'a, ale wiele pożegnań. Strażnicy Galaktyki 3 na nowym zwiastunie

Strażnicy Galaktyki 3 nadchodzą wielkimi krokami. Co zdradza najnowszy zwiastun produkcji opublikowany przez Disneya i Marvela?

Od kryminalistów do strażników

Strażnicy Galaktyki rozpoczęli swoją przygodę z wielkim ekranem w 2014 roku i bez dwóch zdań był to świetny pomysł. Szalone postaci w doskonale prosperującym uniwersum, a cały spektakl został wyreżyserowany przez Jamesa Gunna, który zdawał się idealny do tego zadania. Po blisko dziewięciu latach od premiery „jedynki” pozostał nam niecały miesiąc do premiery Strażników Galaktyki 3.

Disney i Marvel opublikowali nowy zwiastun produkcji, na którym możemy przyjrzeć się, jak Strażnicy będą wyglądali podczas swojego ostatniego tańca. W rolach głównych ponownie zobaczymy takich aktorów jak Chris Pratt (Peter „Star-Lord” Quill), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax), Karen Gillan (Nebula) czy Pom Klementieff (Mantis) oraz znów usłyszymy Vina Diesela jako Groot czy Bradleya Coopera w roli Rocketa. Nie można również przejść obojętnie obok faktu, że w produkcji pojawi się Sylvester Stallone, którego możecie zobaczyć na grafice poniżej.

Źródło: Disney / Marvel

Czas pożegnań

Chociaż Strażnicy Galaktyki (jak większość filmów Marvela) słyną z poczucia humoru, seans trzeciej części może okazać się bardziej wzruszający. Jest to bowiem pożegnanie Jamesa Gunna z Marvelem, który teraz zajmie się reżyserią superbohaterskich produkcji ze stajni DC. Warto również wspomnieć, że po raz ostatni zobaczymy Dave'a Bautistę w roli Draxa, który niedawno przyznał, że skończenie z tą rolą jest dla niego wielką ulgą ze względu na charakter bohatera oraz ilość makijażu, z jaką aktor musiał się mierzyć.

Źródło: Disney / Marvel

Strażnicy Galaktyki 3 pojawią się w kinach już 5 maja tego roku. Czy po filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania, który nie został najlepiej przyjęty, Marvel ponownie skradnie serca fanów i zapełni sale kinowe? Dowiemy się tego już za niecały miesiąc.

Źródło: Disney / Marvel

Źródło, grafika wyróżniająca: Disney / Marvel