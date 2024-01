Stranger Things: 5 sezon już się robi! Oto jak twórcy podgrzewają atmosferę

Stranger Things od lat cieszy się niesłabnącą nawet na chwilę popularnością. Kolejne sezony wzbudzają ogrom emocji i przyciągają przed ekrany miliony widzów z całego świata. Plotki i teorie dotyczące piątego sezonu nie ustają, ale nareszcie mamy dobre wieści. Prace nad nową serią nareszcie ruszyły!

Piąty sezon Stranger Things już się robi. Ekipa wróciła na plan!

Często o takich rewelacjach dowiadujemy się pokątnie — a to z osób anonimowo dzielących się informacjami na temat projektu, a to z social mediów osób w niego bezpośrednio zaangażowanych. Tym razem jednak to Netflix oficjalnie w swoich social mediach podzielił się fotografią z braćmi Dufferami i główną obsadą. Dzięki temu wiemy też kogo można spodziewać się w nowej serii, widzimy tam sporo znanych nam doskonale twarzy. Jest Finn Wolfhard, nie zabrakło też Millie Bobby Brown czy Davida Harboura. Internauci jednak najbardziej ucieszyli się na widok... Sadie Sink. To o tyle zaskakujące, że na opublikowanej niedawno liście nazwisk powracających aktorów wcielającej się w rolę Max aktorki.

Stranger Things - sezon 5. Kiedy premiera?

Niestety, to że ekipa wróciła na plan nie mówi nam tak naprawdę... jeszcze nic, poza tym, że musimy uzbroić się w cierpliwość. Twórcy serialu już dawno wspominali, że same zdjęcia do piątej serii Stranger Things będą się rozciągać w czasie — i mają potrwać nawet około roku. Następnie dochodzi jeszcze co najmniej kilka miesięcy postprodukcji. Można zatem śmiało założyć, że nowych przygód lubianych bohaterów nie zobaczymy na ekranach wcześniej, niż w drugiej połowie przyszłego roku. A kto wie — może nawet wszystko przeciągnie się do 2026. Kiedy tylko dowiemy się czegoś więcej: będziemy was na bieżąco informować!