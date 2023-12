Masz Androida? Otrzymasz opcję rodem z iPhone'a!

Google najwyraźniej poczuło coraz większą potrzebę nadrobienia zaległości w temacie systemowych wiadomości z iPhonem. Standard RCS rośnie w siłę, a jeżeli śledzicie uważnie losy nowości u Apple, to prawdopodobnie nie umknęło waszej uwadze, że firma od tego roku pozwala tworzyć własne zestawy naklejek. To idealne w swojej prostocie rozwiązanie — by z niego skorzystać nie potrzeba żadnej specjalistycznej wiedzy. Raptem kilka prostych stuknięć w ekran i gotowe.

Google postanowiło zaoferować analogiczną opcję także w swojej aplikacji wiadomości. Nie nazywają ich naklejkami, a Photomoji — ale zasada działania pozostaje z grubsza taka sama. W krótką chwilę możemy stworzyć samodzielnie naklejki, które następnie wykorzystać można jako reakcje oraz pełnoprawne naklejki w rozmowach tekstowych.

Photomoji: Android dorobił się własnych naklejek. Co trzeba o nich wiedzieć?

Photomoji, czyli opcja tworzenia autorskich naklejek w obrębie ekosystemu Google, to nowa opcja która trafiła do aplikacji Wiadomości. Korzystanie z niej jest dziecinnie proste i ogranicza się do... przejścia do wyboru obrazka. Wówczas można skorzystać z opcji poszukiwania materiałów, które mogą nadać się na stworzenie Photomoji. Algorytmy Google automatycznie wskażą materiały, które nadadzą się do stworzenia naklejek i reakcji.

Niestety, firma póki co stawia na pełen automat. Nie mamy właściwie żadnej kontroli nad całym tym procesem - niczego nie możemy dostosować do własnego widzimisię. Nie ma też opcji edycji, która standardowo została wbudowana w iOS od Apple. Tam możemy liczyć na drobne animacje (wsparcie live photos), a także kilka prostych opcji edycji. Tutaj: możemy zawierzyć wyłącznie algorytmom Google... i to tyle.

Google chce być coraz bliżej iMessage

Wyraźnie widać, że Google zaczyna mocno rywalizować z iMessage. I chce zaoferować użytkownikom równie wiele opcji, co usługa Apple. Na tę chwilę jednak ich forsowanie RCS wydaje się być dość... na wyrost? O ile bowiem rozumiem że użytkownicy iPhone'ów, iPadów i komputerów Apple wysyłają wiadomości za pośrednictwem autorskich rozwiązań firmy, o tyle w przypadku RCS wydaje się to być najzwyczajniej w świecie... zabieganiem o uwagę użytkowników. Ale może za jakiś czas faktycznie okaże się, że jeden wspólny standard wiadomości — niezależnie od koloru chmurki, będzie po prostu strzałem w dziesiątkę?