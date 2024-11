Straciłeś notatki na iPhonie po aktualizacji? W ten sposób je odzyskasz

Zaktualizowałeś swojego iPhone'a do najnowszej wersji i straciłeś dostęp do notatek? Nie panikuj, te nie zostały usunięte na trwałe. Apple uspokaja i udostępnia krótką instrukcję, dzięki której je odzyskasz.

iOS 18, iPadOS 18, visionOS 2 wprowadziły nową aktualizację Notatki. W aplikacji pojawiło się wiele dodatkowych możliwości i narzędzi, w tym:

Możliwość nagrywania dźwięku bezpośrednio w notatkach oraz przechowywania go wraz z powiązanymi komentarzami, listami kontrolnymi i dokumentami.

Notatki matematyczne pozwalają automatycznie rozwiązywać wyrażenia i równania matematyczne.

Możliwość zwijania sekcji pomaga upraszczać długie notatki, ukrywając w nich tekst. Chcesz skrócić swoje najdłuższe notatki? Po prostu stuknij obok nagłówka sekcji.

Wyróżnianie tekstu w notatkach przy użyciu dowolnego z pięciu kolorów pozwala zwracać uwagę na określony tekst.

Notatki przechowywane na iPhonie, iPadzie, czy innym sprzęcie Apple można synchronizować w chmurze iCloud, by były dostępne z każdego miejsca i urządzenia. Te aktualizują się wraz z każdą zmianą oraz mogą być współdzielone z innymi użytkownikami, których zaprosimy do ich edycji.

Notatki zniknęły z iPhone'a? Zrób to, by je odzyskać

Jednak wraz z najnowszą aktualizacją iOS 18, iPadOS 18 i visionOS 2 pojawił się dziwne problemy znikających notatek z iPhone'a, iPada, czy gogli Vision Pro. Jak się okazuje, wynika to z faktu zaktualizowanego regulaminu iCloud, który musi zostać zaakceptowany. Monit informujący o konieczności wydania zgody na nowe warunki pojawił się już kilka tygodniu temu, jednak niektórzy użytkownicy nie mogli kliknąć przycisk "Zaakceptuj". Mogło to wynikać z faktu, że urządzenie nie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania. Efektem tego błędu są znikające notatki, do których nie da się dostać z urządzenia. Co więc zrobić, by odzyskać dostęp do utraconych na iOS 18 notatek? Apple sugeruje te oto następujące kroki:

Otwórz aplikację Ustawienia i stuknij swoją nazwę. Wybierz opcję iCloud, a następnie Notatki. Upewnij się, że opcja Synchronizuj tego iPhone'a jest włączona/ Ponownie sprawdź aplikację Notatki i zobacz, czy pojawiły się wszystkie wpisy.

W przypadku, gdy notatki nadal nie są poprawnie wyświetlane, należy uruchomić ponownie iPhone'a, iPada lub Apple Vision Pro – w zależności od urządzenia, z którego notatki zniknęły. Po ponownym uruchomieniu ponownie sprawdź ustawienia.

Apple ma problemy z nowymi systemami. Dziura goni dziurę

Na ten moment to jedyne rozwiązanie, które proponuje Apple. Firma jest świadoma zaistniałego problemu, publikując na swoich stronach pomocy technicznej krótki poradnik wyjaśniający, jak odzyskać utracone notatki. Nie wiadomo jednak, czy błąd ten związany jest wyłącznie z nowymi regulaminami iCloud, czy też to zasługa samej aktualizacji iOS 18.1, która udostępniona została kilkanaście dni temu. Niestety system w tej wersji wciąż jest pełen dziur, problemów i błędów, z którymi muszą się borykać zwykli użytkownicy. To też pokazuje, że Apple nadal ma trudności z utrzymaniem porządku w swoim flagowym systemie operacyjnym dla iPhone'a. Już kilka lat temu wiele mówiło się na temat tego, że programiści pracują nad różnymi kompilacjami iOS i trudno zapanować nad nimi wszystkimi głównie za sprawą błędów, które się w nich pojawiają. Jedna aktualizacja potrafi rozwiązać błędy swoich poprzedniczek, tylko po to, by kolejna ponownie je przywróciła.

Odbija się to na zwykłych użytkownikach, którzy od dłuższego czasu mogą zaobserwować problematyczne zachowanie iOS – w szczególności najnowszych wersji. iOS 18, które zadebiutowało dwa miesiące temu, doczekało się już dwóch aktualizacji, w tym jednej poważniejszej. A błędy i niedociągnięcia jak były, tak są...