Pierwszy zwiastun serialu "Sto lat samotności" - kiedy premiera na Netflix?

Serial "Sto lat samotności", to ekranizacja kultowej już powieści Gabriela Garcíi Márqueza, wydanej jeszcze w 1967 roku. Do dziś, mimo wielu prób nikomu nie udało się jej przenieść na ekrany. Jeśli nie czytaliście tej powieści, dobrym wprowadzeniem do całej historii w niej opowiedzianej, a którą to zobaczymy na Netflix już niedługo, niech będzie opis tego serialu:

Kuzyni José Arcadio Buendía i Úrsula Iguarán, którzy pobrali się wbrew woli rodziców, opuszczają swoją wioskę i wyruszają w długą podróż w poszukiwaniu nowego domu. W towarzystwie przyjaciół ich wędrówka kończy się nad kamienistym brzegiem rzeki, gdzie zakładają utopijną osadę ochrzczoną Macondo. Kilka pokoleń rodu Buendía wyznaczy przyszłość tego mitycznego miasta, dręczonego przez szaleństwo, zakazane miłości, krwawą i absurdalną wojnę oraz strach przed straszliwą klątwą, która skazuje ich, bez nadziei, na sto lat samotności.

No i oficjalny zwiastun serialu, który daje nam pierwszy już zobrazowany przedsmak całej tej historii:

Całość podzielona została na dwie ośmioodcinkowe części - pierwsza część zadebiutuje na platformie Netflix już 11 grudnia. Wyreżyserowania tego serialu podjęła się para Laura More (odcinki 4, 5, 6) i Alex García López (odcinki 1, 2, 3, 7, 8). Z kolei odtwórcami głównych ról będą Marco Antonio González (młody José Arcadio Buendía) i Diego Vásquez (dorosły José Arcadio Buendía) oraz Susana Morales (młoda Úrsula Iguarán) i Marleyda Soto (dorosła Úrsula Iguarán).

Źródło: Netflix.