Wczoraj informowaliśmy Was o planowanym uruchomieniu usług w Polsce przez internetowy bank z Ukrainy - stereo. Informacje były dość pobieżne, ale po publikacji odezwał się do nas Anatoly Rogalsky, dyrektor ds. marketingu w monobanku, więc wiemy już o nim nieco więcej.

Na początek trochę historii - monobank (założony przez byłych menadżerów PrivatBanku), właściciel marki stereo, pod którą bank będzie funkcjonował w Polsce, uruchomił swoje usługi bankowe w Ukrainie w 2017 roku. Pięć lat wystarczyło, aby zdobył on już 6,8 mln klientów, a każdego dnia dołącza średnio 4,5 tys. nowych klientów. Porównują się przy tym do innych usług finansowych dostępnych przez internet:

Revolut osiągnął te same wyniki w ciągu 5 lat na znacznie większym rynku

N26 w ciągu 6 lat

Monzo w obecnym tempie osiągnie w ciągu około 8 lat

Zysk operacyjny monobank osiągnął już po 10 miesiącach funkcjonowania na rynku ukraińskim, co wielu tego typu rozwiązaniom internetowym nie udało się do dziś.

Oleg Gorokhovsky, współzałożyciel monobanku i stereo:

Przeanalizowaliśmy rynek i oferty głównych graczy i zdaliśmy sobie sprawę, że możemy zaproponować coś więcej. Chcemy dać Ukraińcom w Polsce możliwość korzystania ze zwykłych usług i pokazać Europejczykom, że bankowość może być wygodna, szybka, a nawet zabawna. Mamy nadzieję, że nasz projekt stanie się kamieniem milowym w integracji europejskiej Ukrainy.



Jak przystało na bank internetowy, założenie konta będzie się odbywało całkowicie zdalnie z poziomu aplikacji mobilnej stereo, podobnie jak w przypadku Revoluta, a komunikacja z bankiem ma odbywać się nie przez chatboty, a z użyciem popularnych na Ukrainie komunikatorów Messenger, Whatsapp czy Viber.

Czym ma być to więcej, co stereo chce zaproponować polskim klientom? Co do dotarcia do 3 mln Ukraińców w Polsce nie mam wątpliwości, ale czym chcą się wyróżniać na tle rozwiązań, który my już znamy? Tu mam nieco wątpliwości czy to akurat ten kierunek, ale może nie doceniam potencjału:

Anatoly Rogalsky, dyrektor ds. marketingu w monobanku:

Aplikacja stereo wyróżnia się prostym interfejsem i funkcjami, których nie znajdziesz w polskich serwisach. Są to na przykład gry, wysyłanie pieniędzy z pocztówką, reakcje na płatności przychodzące i wiele innych. W aplikacji mieszka postać, która zarządza całym serwisem – stereo-kot. Monobank zmienił rynek i podejście do banków w Ukrainie w 2017 roku. Stereo jest jego kontynuacją i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zapewnić Polakom ukraiński poziom usług bankowych.



Co więcej, te reakcje na płatności mają się znaleźć w płatnej wersji, wiec podejrzewam, że te inne „udogodnienia” bankowe również. Do wyboru będą dwa typy kont - darmowe stereo, w ramach którego bezpłatnie otrzymamy kartę wirtualną (z opcją dodania do portfela Google Play i Apple Pay), darmowe przelewy i doładowania konta. W tym koncie za kartę fizyczną zapłacimy 25 zł, a za natychmiastowe przelewy Express Elixir - w PLN: 5 zł i SEPA instant - w EUR: 5 zł.



Z kolei w płatnym koncie stereo+ (15 zł miesięcznie) opcje te będą darmowe, do tego prowadzenie konta w euro, wspomniane funkcje dodatkowe i brak wiadomości reklamowych. Będzie można tu skorzystać też z opcji Shake-to-Pay, a więc płatności pomiędzy znajomymi w pobliżu, w ramach których wystarczy potrząsnąć telefonem, by zainicjować płatność.

Z jeszcze ważnych rzeczy - bank posiada europejską licencję bankową, czyli podobnie jak Revolut i gwarancje do 100 000 euro, ubezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na stronie banku pod tym adresem, można się już zapisywać, by uzyskać dostęp do aplikacji stereo w pierwszej kolejności - w testach wersji beta. Ogólnodostępna ma być ona jeszcze w tym kwartale 2023 roku.

Źródło: monobank/stereo.