Star Wars jako strategia? Właśnie wyciekły grafiki z gry

Fani strategii turowych i Gwiezdnych Wojen mają powody do ekscytacji – już w drugiej połowie kwietnia podczas Star Wars Celebration oficjalnie zaprezentowana zostanie nowa gra strategiczna osadzona w odległej galaktyce. Za jej rozwój odpowiada Bit Reactor, współpracujące z Respawn Entertainment. Choć na pełną prezentację trzeba jeszcze poczekać, do sieci wyciekły już pierwsze zrzuty ekranu ujawniające kluczowe aspekty rozgrywki.

Gwiezdne Wojny w stylu XCOM? Gdzie się zapisać?

Gra ma oferować klasyczną rozgrywkę turową na wzór XCOM-a, jednak z dodatkiem filmowej narracji i wciągającej historii. W ujawnionych materiałach widzimy drużynę składającą się z Mandalorian, Jedi, droida oraz szturmowca. Jedno ze zdjęć przedstawia dwóch Mandalorian w trybie "Overwatch", czyli w gotowości do ostrzału przeciwników, którzy wejdą w ich pole widzenia. Inny kadr ukazuje postać wybierającą opcję rzutu granatem termicznym, a interfejs ujawnia elementy znane z gier strategicznych, takie jak procentowa szansa trafienia celu.

Choć ujawnione materiały pochodzą z 2023 roku, oznacza to jedynie, że gra znajdowała się w fazie wczesnego rozwoju. Warto podkreślić, że nad projektem pracuje Bit Reactor – studio założone przez byłych twórców XCOM-a, co daje nadzieję na wysoki poziom strategii i taktycznych mechanik rozgrywki. Gra jest tworzona na silniku Unreal Engine 5, co powinno zapewnić wysokiej jakości oprawę wizualną i realistyczne oświetlenie.

Na ten moment nie potwierdzono oficjalnych platform, ale elementy interfejsu sugerują wsparcie dla kontrolerów, co może wskazywać na premierę na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie wyklucza się również możliwej wersji na następcę Nintendo Switch.

Grafika: MP1ST / Bit Reactor