Steam wraca z produktem, którego nie mógł sprzedać za symboliczną kwotę

Nie był fanem publiczności i chociaż sprzedano go ponad półtora miliona razy, to kto pamięta jeszcze o produkcie Valve sprzed już prawie sześciu lat? Najwyraźniej oni, plotki sugerują, że nadchodzi następca.

Najświeższe plotki wskazują, że Valve mocno zaskoczy graczy platformy Steam. Najwyraźniej wewnątrz firmy trwają prace nad wskrzeszeniem produktu, który ostatni raz był możliwy do zakupu w 2019 roku. Wówczas zszedł ze sceny wśród fanfar błyskawicznej wyprzedaży za zaledwie 5 dolarów plus koszty przesyłki. Później słuch po nim zaginął.

Twórcy Steama wskrzeszają produkt, którego nie mógł sprzedać

Po latach ciszy wciąż nie mamy oficjalnego oświadczenia, lecz osoby obserwujące poczynania firmy, dostrzegły, że coś może być na rzeczy. Dzięki temu użytkownik platformy X (dawniej Twitter), mógł się podzielić swoim odkryciem dotyczącym nowej wersji kontrolera Steam Controller 2, którego kryptonim brzmi Ibex.

Brad Lynch jest pewien gotowości produktów, ze względu na wiedzę o ich trwającej produkcji w zatrudnionych fabrykach. Co więcej, donosi, że Ibex to zupełnie inny produkt niż kontroler lub kontrolery Roy, które mają być częścią sprzętu VR tworzonego przez Valve o kryptonimie Deckard. W odpowiedziach do tweeta można wyczytać trwające spekulacje co do wyglądu nowej wersji kontrolera. Można zauważyć zgodność w opinii, że firma nie popełni drugi raz tego samego błędu co poprzednio.

To nie jest tak, że ta technologia całkowicie zniknęła, wciąż możemy zobaczyć DNA tego przedziwnego kontrolera w hybrydowej konsoli Valve, Steam Decku. Niejako duchowemu spadkobiercy równie zapomnianej przygody z komputerami-konsolami Steam Machine. Wyjątkowe, dotykowe panele są wciąż obecne (i szczerze mówiąc... Działają, ale czy są wygodne?), lecz wsparte tradycyjnymi gałkami, przyciskami i "krzyżakiem". To właśnie w tym przenośnym urządzeniu upatruje się inspiracji, którą komentujący obstawiają, że Valve na pewno wykorzysta. Chodzi oczywiście o więcej klasycznych przycisków, w miejsce tylko dotykowych.