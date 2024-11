Oto nowy Steam Deck. Nikt nie spodziewał się takiej wersji

Valve udostępnia kolejny model Steam Decka. Nie jest to zupełnie nowa wersja popularnej konsoli dla "pececiarzy". To jednak prawdziwa gratka dla tych, którzy sprzęty do grania wybierają w innym kolorze, niż czarny. Oto Steam Deck w edycji limitowanej w kolorze bieli.

Steam Deck zrewolucjonizował sposób, w jaki "pecetowcy" postrzegają granie w trybie przenośnym. Urządzenie stworzone przez Valve nieprzerwanie utrzymuje się na szczycie listy bestsellerów na platformie. Z premierą modelu Steam Deck OLED, firma wprowadziła pewne zmiany w swojej ofercie. Najtańszy wariant, wyposażony w 4-rdzeniowy, 8-wątkowy procesor AMD oparty na architekturze Zen 2, wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci eMMC na dane, obecnie dostępny jest w cenie 1899 zł.

Wydając 2599 zł możecie kupić model OLED z 7,4-calowym ekranem o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli z obsługą HDR. Do tego nowe APU produkowane w procesie 6 nm, wsparcie dla Wi-Fi 6E, akumulator o pojemności 50 Wh; od 3 do 12 godzin rozgrywki (zależnie od uruchamianych treści) i ładowarka o mocy 45 W z kablem o długości 2,5 m. Steam Deck OLED za 3099,00 zł to 1 TB pamięci wewnętrznej, futerał z wyjmowaną wkładką, zestaw profilu Steam, ekskluzywny film przy uruchamianiu, ekskluzywny motyw wirtualnej klawiatury.

Biały Steam Deck wkrótce trafi do sprzedaży. Gratka dla fanów

Choć wielu czeka na drugą generację Steam Decka, Valve nie spieszy się z jego prezentacją. Firma postanowiła jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy sprzęt do grania lubią w innych kolorach, niż czarny. Już 18 listopada w sprzedaży pojawi się to urządzenie w limitowanej edycji. Biała wersja Steam Decka OLED ma identyczną specyfikację techniczną co model Steam Deck OLED 1 TB, ale jest dostępna w kolorze biało-szarym. W zestawie znajduje się również ekskluzywne białe etui i biała ściereczka z mikrofibry.

Warto też pamiętać, że Valve w swojej ofercie ma również odnawiane konsole Steam Deck. Sprzedaż odnawianych sprzętów to znakomity sposób na nadanie im drugiego życia, szczególnie po ich zwrotach. Wiele firm, w tym również Apple, oferuje takie usługi. W Polsce można nabyć komputery Mac, iPady oraz akcesoria w atrakcyjnych cenach, a w niektórych krajach dostępne są także odnawiane iPhone'y, które objęte są pełną roczną gwarancją Apple.

Jak nie nowy Steam Deck to co? Oto oferta dla oszczędnych

W oficjalnym sklepie Valve ceny odnawianych Steam Decków prezentują się następująco. Pod warunkiem, że są one dostępne.

Steam Deck w wersji 64 GB – 1349 zł

– 1349 zł Steam Deck w wersji 256 GB – 1519 zł

– 1519 zł Steam Deck w wersji 512 GB – 1699 zł

Mowa jest więc o jeszcze większych obniżkach cen względem nowych sztuk. Urządzenia po certyfikowanym odnowieniu to te, które zostały zwrócone przez klientów, a następnie dokładnie wyczyszczone i przetestowane z użyciem tego samego procesu co nowe urządzenia. Specyfikacje techniczne i funkcjonalne nie różnią się między odnowionymi a nowymi urządzeniami, ale mogą występować drobne wady wizualne.

Oprócz odnowionego Steam Decka w pudełku znajdziecie tę samą gwarancję co w przypadku nowego egzemplarza, w pełni przetestowaną odnowioną ładowarkę (może mieć drobne wady wizualne), a także futerał i skróconą instrukcję obsługi. Należy jednak zauważyć, że cieszą się one szaloną popularnością ze względu na swoją niską cenę i często nie są dostępne w sprzedaży. Warto więc odświeżać sklep co kilka dni lub zdecydować się na zakup Steam Decka w pełnej cenie – tym bardziej jeśli jesteście zainteresowani białą wersją kolorystyczną.