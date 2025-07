Steam odpala petardę. Platforma wprowadza szereg znakomitych zmian!

Steam nieustannie udoskonala swoją platformę: zarówno w kwestii strony internetowej, jak i samej aplikacji. Najnowsza wersja beta klienta Steam to kolejny krok w stronę większej intuicyjności i wygody. Uproszczone menu sklepu, będące połączeniem dotychczasowej lewej kolumny oraz niebieskiego paska nawigacyjnego, wprowadza zupełnie nową jakość przeglądania. Dzięki temu kluczowe sekcje (takie jak promocje, nowości czy rekomendacje) są dostępne z jednego, przejrzystego, miejsca.

Wyszukiwanie gier: szybciej niż kiedykolwiek

Nowy panel wyszukiwania to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy lubią odkrywać nowe tytuły lub błyskawicznie wracać do wcześniej oglądanych gier. Funkcja "Popularne wyszukiwania" pozwala podejrzeć, czym aktualnie interesuje się społeczność i które produkcje cieszą się największą popularnością. Zaś sekcja "Ostatnio przeglądane" gwarantuje szybki powrót do ważnych dla nas pozycji. Ponadto wyszukiwarka obsługuje filtrowanie nie tylko gier, ale również kategorii, tagów oraz wydawców. Dla zaawansowanych użytkowników przygotowano łatwy dostęp do szczegółowych filtrów, znacząco poszerzający możliwości eksploracji biblioteki Steam.

Nowa zakładka przeglądania to odpowiedź na potrzeby graczy, którzy szukają inspiracji - ale niekoniecznie wiedzą, czego chcą. Z jednego miejsca uzyskamy dostęp do zestawień najpopularniejszych i najnowszych gier, a także tych, które obecnie można wyrwać w największej przecenie. Filtry oparte na popularności i trendach społeczności ułatwiają odnalezienie produkcji odpowiadających aktualnym zainteresowaniom graczy.

Rekomendacje uporządkowane jak nigdy dotąd. Inteligentne polecajki oparte na naszych gustach

Zaktualizowane sekcje rekomendacji grupują sugestie bazujące na naszej historii, zakupach oraz poleceniach znajomych. Dzięki temu odkrywanie nowych tytułów staje się bardziej przejrzyste i spersonalizowane. Wszystkie te opcje są zebrane w jednym, wygodnym miejscu, co skraca czas poszukiwań oraz ułatwia podejmowanie decyzji zakupowych.

Kolejnym udogodnieniem jest w pełni dostosowana do preferencji użytkownika zakładka kategorii i tagów. Steam prezentuje huby tematyczne oraz polecane gatunki w oparciu o tytuły, w które najczęściej gramy. To rozwiązanie nie tylko ułatwia eksplorację, ale pozwala także lepiej poznać własne preferencje i odkrywać gry dopasowane do oczekiwań.

Małe-wielkie zmiany, które nie przejdą niezauważone

Jak widać Valve nie spoczywa na laurach i stale udoskonala swoją platformę pod różnymi aspektami. Jedynym wspólnym mianownikiem pozostaje jednak kwestia tego, że mają one bezpośrednio wpłynąć na jak największą wygodę wszystkich użytkowników. I nie ważne czy mowa o tych najbardziej zaangażowanych, którzy każdego miesiąca "przegrywają" setki godzin, czy tzw. niedzielnych graczach, którzy zaglądają na platformę od wielkiego dzwonu. Nowości nad którymi pracuje Steam to zmiany, które dotkną każdego - każdemu pozwolą jeszcze wygodniej i efektywniej cieszyć się dostępem do platformy!