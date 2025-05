Steam uspokaja graczy. Chodzi o bezpieczeństwo

Valve uspokaja graczy – nie doszło do włamania na serwery Steam i nie doszło do wielkiego wycieku danych użytkowników najpopularniejszej platformy gamingowej. O co chodzi?

Wczoraj informowaliśmy o potencjalnym ataku na Steam – największą platformę sprzedażową z grami. Szybko okazało się, że problemy ma jeden z partnerów firmy Valve, który opowiada m.in. za przesyłanie wiadomości SMS z kodami autoryzującymi do logowania na Steam. Do sieci miała trafić baza danych 89 milionów kont Steam, która została wyceniona na zaledwie 5000 dolarów. Na reakcję Valve musieliśmy nieco poczekać, jednak firma studzi emocje i zwraca uwagę, że wczorajsze informacje o wycieku danych w rzeczywistości w żaden sposób nie naruszył systemów bezpieczeństwa platformy Steam.

Steam bezpieczny? Nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów platformy

Wyciek składał się ze starszych wiadomości, które zawierały jednorazowe kody ważne tylko przez 15 minut i tylko dla numerów telefonów, na jakie zostały wysłane. Dane z wycieku nie powiązywały numerów telefonów z kontem Steam, loginem i hasłem, informacjami o płatnościach ani innymi danymi osobowymi. Starych SMS-ów nie można użyć, by naruszyć bezpieczeństwo waszych kont Steam, a dodatkowo za każdym razem, gdy zostanie użyty kod do zmiany waszego adresu e-mail lub hasła poprzez SMS, otrzymacie potwierdzenie poprzez e-mail i/lub bezpieczne wiadomości Steam.

– czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonych na stronach Steam. Przedstawiciele platformy zwracają jednak uwagę, że wciąż prowadzone są prace i analizy mające na celu ustalenie źródła wycieku. Wysyłka wiadomości SMS z jednorazowymi kodami autoryzacyjnymi jest niezaszyfrowana, a same wiadomości są przekazywane przez wiele podmiotów zanim dotrą na smartfony klientów.

Co robić, jak żyć? Valve uspokaja i zapewnia, że nie ma powodów do obaw i konieczności zmieniania haseł do platformy Steam. Zaleca jednak regularne sprawdzanie ustawień bezpieczeństwa dostępnych pod adresem store.steampowered.com/account/authorizeddevices. Warto też pamiętać o tym, że Valve oferuje możliwość rezygnacji z autoryzacji metodą SMS na rzecz potwierdzenia logowania w aplikacji mobilnej Steam – to bezpieczniejszy i wygodniejszy sposób.