Ruszyła wielka wyprzedaż na Steamie. Tysiące przecenionych produktów z okazji Chińskiego Nowego Roku

Rusza nowa wyprzedaż na Steamie. Tym razem z okazji Chińskiego Nowego Roku.

Tysiące produkcji w znacznie niższych cenach. Śmiało możecie trwonić pieniądze na upragnione gry aż do 27 stycznia. Lunar Sale 2020 to jednak nie tylko promocja. Valve przygotowało dla graczy pewną zabawę, jak to ma w zwyczaju robić przy większych przecenach.

Steam Lunar Sale trwa do 27 stycznia

Valve zachęca graczy do prześledzenia historii powstania znaków chińskiego zodiaku. Wszyscy mogą codziennie otwierać nowe koperty, w których znajdują się żetony Roku Szczura. Za żetony można kupować przedmioty na wyprzedażowym rynku. Tradycyjnie w ofercie znalazły się naklejki czatu czy kupony zniżkowe. Pojawiły się również animowane tła profilu, które wyglądają bardzo estetycznie.

Lista przecenionych tytułów jest przeogromna. Każdego dnia Steam wyróżnia nowe oferty, którym warto się przyjrzeć. Istnieje również specjalna sekcja z grami polecanymi dla nas, które układane są na podstawie algorytmu steamowego. Oczywiście na stronie głównej znalazł się też skrót najlepszych ofert gier z naszych list życzeń. Zachęcamy do rozsądnych zakupów. W trakcie wyprzedaży możecie zgarnąć m.in.