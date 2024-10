Jak przenieść numer do Play i zaoszczędzić na abonamencie i telefonie?

Można z dużą odpowiedzialnością stwierdzić, że Play to najszybciej rozwijająca się grupa telekomunikacyjna. Spółka P4, będąca częścią francuskiej Grupy Iliad i operatorem sieci Play, pojawiła się na polskim rynku w 2007 roku i regularnie budowała pozycję, żeby zostać liderem w branży.

Aktualnie Play to bardzo szeroka i zróżnicowana oferta, natomiast nadal podstawą działalności jest świadczenie usług telefonii komórkowej na podstawie umów abonenckich i prepaid. Play to również lider w obszarze MNP (ang. Mobile Number Portability), przez co należy rozumieć proces przenoszenia numeru pomiędzy operatorami usług telekomunikacyjnych. Przy decyzji o przeniesieniu numeru do Play użytkownik ma dwie opcje – wybrać abonament i telefon lub wyłącznie pakiet abonamentowy bez smartfona.

Play liderem w kategorii przenoszenia numerów

Play oferuje klientom szerokopasmowy Internet czy telewizję, jednak nadal przede wszystkim jest to operator telekomunikacyjny z ofertami na kartę, abonament lub połączeniem obu rozwiązań (MIX). Abonament i telefon w Play to dobra okazja, żeby cieszyć się nowoczesnym smartfonem w niskiej cenie, bez narażania się na wysoki jednorazowy wydatek związany z zakupem urządzenia. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na przeniesienie numeru do Play i wybierze dostępny abonament komórkowy, cena telefonu jest rozłożona na 24 lub 36 miesięcy, z możliwym nawet 18-misięcznym zwolnieniem z opłacania rat.

Statystyki wyraźnie pokazują, że to atrakcyjna oferta dla użytkowników. W 2023 roku pomiędzy sieciami mobilnymi dostępnymi w Polsce przeniesiono blisko 1,5 mln numerów (1 464 262), o przeszło 106 tys. więcej niż rok wcześniej (1 358 163). Play (bez UPC) zyskał ponad 124 tys. użytkowników kart SIM (+124 044). Rok "na plusie" zakończyło także T-Mobile (+32 720). Natomiast duże straty poniosły Orange (-44 956) oraz Polkomtel będący właścicielem sieci Plus (-207 029).

Pozycja lidera sieci Play w sektorze MNP nie jest żadnym zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie – to potwierdzenie trendu. Play zajmuje też pierwsze miejsce pod względem nowych użytkowników w I kwartale 2024 roku. Od początku stycznia do końca kwietnia 2024 roku w sieciach mobilnych przeniesiono łącznie 367 567 numerów. W dalszym ciągu klientów mobilnych usług telekomunikacyjnych tracą Orange (-6 265) i Plus (-52 165), a zyskują T-Mobile (+9 928) oraz właśnie Play. Fioletowy operator zyskał 19 523 użytkowników kart SIM.

Dlaczego warto przenieść numer do Play?

Można pokusić się o stwierdzenie, że sieć Play ma aktualnie najlepszą ofertę dla użytkowników mobilnych usług telekomunikacyjnych. Miażdżąca przewaga nad pozostałymi operatorami w kategorii MNP tylko to potwierdza. Popularność sieci wynika z licznych zalet oferowanych przez operatora Play:

prosta i szybka procedura – wszystkie formalności załatwia Play;

możliwość przeniesienia numeru do Play nawet 6 miesięcy przed zakończeniem umowy z obecnym operatorem;

niższa opłata aktywacyjna od drugiej karty SIM;

dostęp do smartfonów w niższej cenie;

możliwy abonament z telefonem od razu przy podpisaniu umowy.

Jak przenieść numer do sieci Play na abonament z telefonem – instrukcja krok po kroku:

Wybierz ofertę abonamentową dopasowaną do potrzeb użytkownika na stronie play.pl. Przejdź na stronę z podsumowaniem zamówienia i wpisz przenoszony numer. Wykonaj weryfikację – wpisz kod wysłany we wiadomości SMS. Podaj informacje dotyczące aktualnego operatora oraz datę zakończenia umowy. Uzupełnij dane informacjami z dowodu osobistego. Wybierz opcję dostawy dopasowaną do potrzeb.

Użytkownik zdecydowany na abonament telefon w Play może otrzymać w niższej cenie. Numer do Play przenieść można nawet 6 miesięcy przed zakończeniem umowy z obecnym operatorem. Nowy klient otrzymuje wówczas bezpłatnie numer tymczasowy z pakietem startowym z wybraną ofertą docelową, a to wszystko bez żadnych kosztów, żeby nie narażać użytkownika na konieczność opłacania dwóch abonamentów. Dzień przed przeniesieniem numeru Play informuje klienta o migracji wiadomością e-mail lub SMS.

Abonament + telefon w Play – oferta dopasowana do potrzeb





Play to czołowa sieć telefonii komórkowej w Polsce. Żeby sprostać potrzebom rynku, operator przygotował długą listę dostępnych ofert. Pozwoli to dobrać ofertę dopasowaną do potrzeb, wymagań i budżetu klienta:

Oferta S – abonament w cenie 40 zł/miesiąc: w ofercie 6 GB Internetu miesięcznie; rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Oferta S+ – abonament w cenie 60 zł/miesiąc: w ofercie 50 GB Internetu miesięcznie; rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu.

Oferta M – abonament w cenie 70 zł/miesiąc: w ofercie do 3 rat gratis na telefon; 150 GB Internetu miesięcznie; rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu; dostęp do wybranych kanałów w telewizji Play NOW.

Oferta L – abonament w cenie 90 zł/miesiąc: w ofercie do 12 rat gratis na telefon; Internet bez limitu przez 12 miesięcy, a później 300 GB miesięcznie; rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu; dostęp do wybranych kanałów w telewizji Play NOW.

Oferta HOMEBOX – abonament w cenie 105 zł/miesiąc: w ofercie do 12 rat gratis na telefon; Internet bez limitu; rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu; dostęp do wybranych kanałów w telewizji Play NOW; karta SIM z Internetem bezprzewodowym 300 GB.

Powyższa oferta dotyczy usługi abonamentowej, ewentualnie abonamentu z telefonem przy umowie na 24 miesiące i rabatach za e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe. Przy wyborze smartfona trzeba doliczyć ewentualną ratę za smartfona.

Ceny ofert i zawartości pakietu mogą ulec niewielkim modyfikacjom, ponieważ operator stale dopasowuje oferty do potrzeb klientów, natomiast zawsze są atrakcyjne na tle konkurencji. Dlatego można domniemywać, że w najbliższej przyszłości Play nie tylko pozostanie liderem świadczenia usług telekomunikacyjnych, ale będzie powiększał przewagę nad konkurencyjnymi operatorami.