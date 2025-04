Rekordowe wsparcie z KPO: PGE na drodze do energetycznej transformacji

Podpisanie dwóch umów pożyczek z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę ponad 12 miliardów złotych to wydarzenie, które wyznacza nowy rozdział w historii polskiej energetyki. Środki te, pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), z instrumentu dedykowanego rozwojowi sieci elektroenergetycznych, mają kluczowe znaczenie dla realizacji ambitnych planów modernizacji i rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej.

Decyzja o wsparciu PGE przez BGK wpisuje się w szerszy kontekst działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także przyspieszenie przejścia na odnawialne źródła energii. Inwestycje te są nie tylko odpowiedzią na bieżące potrzeby, ale także strategicznym krokiem w kierunku budowy zrównoważonego i odpornego systemu energetycznego, który sprosta wyzwaniom przyszłości.

Inwestycje w przyszłość: 75 miliardów złotych na modernizację

Grupa PGE, planując zainwestować blisko 75 miliardów złotych w rozwój sieci dystrybucyjnych do 2035 roku, stawia na kompleksową modernizację infrastruktury. Otrzymane wsparcie z KPO, rozdzielone między PGE Dystrybucja (ponad 9,5 mld zł) oraz PGE Energetyka Kolejowa (ponad 2,5 mld zł), umożliwi realizację kluczowych projektów. Inwestycje te wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju, umożliwią integrację OZE i poprawią jakość sieci elektroenergetycznych, co jest krokiem w stronę transformacji energetycznej i zwiększenia konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreśla, że pozyskane środki to największe dofinansowanie w historii polskiej energetyki, umożliwiające realizację kluczowych inwestycji w modernizację, rozwój i cyfryzację infrastruktury dystrybucyjnej. Energetyka to system naczyń połączonych, a dystrybucja to jej układ nerwowy, gwarantujący ruch i połączenie z każdą komórką systemu.

PGE Energetyka Kolejowa: nowoczesna kolej na zielonym torze

PGE Energetyka Kolejowa, realizując program modernizacji układów zasilania (MUZa), planuje zainwestować około 13 miliardów złotych do 2035 roku, z czego 6,7 miliarda do 2031 roku. Inwestycje te obejmą budowę i modernizację podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, stacji elektroenergetycznych oraz linii elektroenergetycznych, co pozwoli na podniesienie prędkości pociągów, wzrost przepustowości linii kolejowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

PGE Dystrybucja: niezwodne dostawy energii dla klientów

Z kolei PGE Dystrybucja, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię oraz zwiększyć niezawodność dostaw do 2035 roku planuje intensywny rozwój infrastruktury sieciowej. Spółka przeznaczy na ten cel około 62 mld zł do 2035 roku włącznie.

Do 2031 roku inwestycje obejmą budowę nowych linii i stacji, co pozwoli na zwiększenie przepustowości oraz poprawę jakości dostaw energii dla klientów.

Podsumowanie: Polska na fali zmian

Podpisane umowy pożyczek z BGK to kamień milowy w transformacji energetycznej Polski. Dzięki tym środkom Grupa PGE będzie mogła realizować ambitne plany modernizacji i rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, integracji OZE oraz poprawy jakości dostaw energii. Inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla budowy zrównoważonego i odpornego systemu energetycznego, który sprosta wyzwaniom przyszłości, zapewniając Polakom i polskiej gospodarce dostęp do taniej, czystej i bezpiecznej energii.

Materiał powstał we współpracy z PGE.