Starship gotowy na kolejny start. Podano datę szóstego testu

W kwestii eksploracji kosmosu powoli zaczynają dominować prywatne podmioty. NASA ze względu na coraz większe problemy z infrastrukturą i finansowaniem, deleguje wiele obowiązków na barki prywatnych przedsiębiorstw. Jednym z liderów jest SpaceX, firma przemysłu kosmicznego Elona Muska, która jest odpowiedzialna za przebieg jednego z najważniejszych aktualnie projektów kosmicznych. Chodzi tutaj o największą rakietę nośną Starship, która będzie odpowiedzialna za dostarczenie astronautów na Księżyc, a w przyszłości najprawdopodobniej również na Marsa.

W ostatnich miesiącach Elon Musk narzekał na spore opóźnienia w testowaniu swojej rakiety, które miały być spowodowane opieszałością Federalnej Agencji Lotnictwa, odpowiedzialnej za wydawanie zgód na start i przeprowadzanie analiz środowiskowych. Doprowadziło to do swego rodzaju konfliktu, który przez kolejne ruchy z obu stron był tylko zaogniany. Początkowo agencja nie chciała się zgodzić na to, by piąty test Starshipa odbył się przed listopadem. Tymczasem najwidoczniej postanowiono pójść miliarderowi na rękę, gdyż Starship wystartował 13 października. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że kolejny, szósty test odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

Starship wystartuje po raz szósty. Znamy datę

Firma SpaceX ogłosiła, że kolejny, szósty testowy lot Starshipa – największej i najpotężniejszej rakiety, jaka kiedykolwiek powstała – planowany jest na 18 listopada. Ten lot, realizowany w zaledwie miesiąc po poprzednim udanym teście, przyciąga uwagę ekspertów i fanów kosmosu na całym świecie. Tym razem SpaceX podejmie dalsze próby przybliżające ich do realizacji celu pełnej, wielokrotnej używalności Starshipa, co w przyszłości ma umożliwić misje zarówno załogowe, jak i zaopatrzeniowe na Księżyc, a może i Marsa.

SpaceX

Kolejny testowy lot ma na celu potwierdzenie możliwości wielokrotnego użycia Starshipa oraz zdobycie dodatkowych danych, które pozwolą na dalszą optymalizację pojazdu. SpaceX stawia przed sobą kilka ambitnych zadań, m.in.:

Powrót i lądowanie boostera na platformie - po pomyślnym zakończeniu misji Super Heavy ma wrócić na miejsce startu, gdzie zostanie złapany przez specjalne ramiona, nazywane "pałeczkami", przymocowane do wieży startowej. Ta spektakularna technika, przetestowana po raz pierwszy podczas poprzedniego testu, pozwala na szybkie przygotowanie boostera do ponownego lotu. Test silnika w przestrzeni kosmicznej - planowane jest ponowne uruchomienie jednego z silników Starshipa podczas przebywania na orbicie. Jest to kluczowy element, ponieważ deorbitacja i powrót na Ziemię wymaga aktywnej kontroli nad trajektorią statku. Eksperymenty z osłoną termiczną - firma sprawdzi nowe materiały ochrony termicznej oraz przeprowadzi symulację manewrów powrotu na Ziemię, aby przetestować odporność i wytrzymałość osłon na trudne warunki atmosferyczne podczas wejścia w atmosferę. Górny stopień Starshipa ma celowo osiągnąć wyższy kąt natarcia, by uzyskać więcej informacji na temat kontrolowania pojazdu podczas opadania.

Starship i tankowanie na orbicie. Ambitne plany na 2025 rok

To jednak nie jest ostatnie słowo SpaceX w kwestii Starshipa. Już teraz wiadomo, że 2025 rok przyniesie kolejne, bardzo ambitne plany. Najważniejszym nadchodzącym wydarzeniem będzie transfer paliwa pomiędzy dwoma statkami Starship na orbicie, zaplanowany na marzec 2025 roku. Demonstracja transferu paliwa między dwoma Starshipami będzie pierwszym takim testem na tak dużą skalę, a jego sukces może otworzyć drzwi do przenoszenia znacznych ilości ładunków poza orbitę Ziemi.

Starship, zbudowany przez SpaceX, to ogromna rakieta o wysokości około 122 metrów. Składa się z dwóch stopni: dolnego, nazywanego Super Heavy, oraz górnego, czyli samego Starshipa. Super Heavy wyposażony jest w aż 33 silniki Raptor, a sam Starship posiada ich sześć. W przeciwieństwie do wielu innych rakiet, SpaceX zaprojektowało oba stopnie Starshipa jako w pełni wielokrotnego użytku. Dzięki temu Starship, w założeniu, ma być ekonomiczną i wydajną platformą do transportu załóg i sprzętu poza Ziemię.

Grafika: SpaceX