Starlink tanieje w Polsce. Zaraz zastąpi wam kablówkę

Wygląda na to, że SpaceX powoli dochodzi do ściany jeśli chodzi o wzrost liczby abonentów swojej usługi Starlink. Z ostatnich informacji wynika, że jest ich już ponad 5 milionów. Wkrótce przybędzie zapewne jeszcze więcej, bo gigant postanowił ponownie obniżyć ceny, zarówno abonamentu, jak i sprzętu potrzebnego do komunikacji z satelitami. Co więcej obniżka dotyczy również obecnych abonentów, wszyscy powinni wkrótce dostać maila z informacją o niższej kwocie miesięcznej opłaty. I trzeba przyznać, że cena robi się coraz bardziej atrakcyjna również dla zwykłego Kowalskiego.

Starlink już za 149 złotych miesięcznie

Niespełna miesiąc temu pisałem, że SpaceX obniża ceny Starlinka w Polsce, choć dotyczyło to wtedy sprzętu potrzebnego do komunikacji. Dzisiaj natomiast dowiadujemy się, że spadnie również cena abonamentu w wersji "W domu", czyli wykorzystywanej w jednym, określonym miejscu. Do tej pory dostęp do takiej usługi kosztował 210 złotych miesięcznie w wersji Lite (z obniżonym priorytetem) lub 335 złotych miesięcznie za wersje bez ograniczeń. Teraz ceny te spadają odpowiednio do 149 oraz 215 złotych. Mamy zatem obniżkę o solidne około 30%. I tak jak wspominałem, dotyczy ona wszystkich klientów, nie tylko tych, którzy zdecydują się na Starlinka jako nowy abonent. Co ma wiele sensu, bo umowa zawierana jest zazwyczaj na czas nieokreślony.

149 złotych miesięcznie to już cena porównywalna z kablówką, warto jednak pamiętać, że w przypadku abonamentu Lite, mamy dostęp do usługi na niższym priorytecie, co zapewne czasami może być kłopotliwe. Wszystko zależy od tego jak wiele osób korzysta z usługi w naszej okolicy. Warto też pamiętać, że sprzęt do obsługi Starlinka można teraz dostać za darmo, jeśli podpisze się umowę na 12 miesięcy. W przypadku oferty na czas nieokreślony cena zestawu "startowego" również wyraźnie spadła. W przypadku pakietu "Mini" jest to obecnie 825 złotych, a dla wersji "Standard" - 989 złotych. Jeszcze niedawno za pakiet standardowy (antena + router) trzeba było zapłacić 1499 złotych. Tym samym Starlink staje się coraz lepszą alternatywą dla tych, którzy muszą ratować się np. ofertą sieci komórkowych w ramach LTE/5G.