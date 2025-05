Starlink robi się coraz tańszy. Nowe ceny w Polsce

Starlink ma już ponad 5 milionów użytkowników i ta liczba będzie pewnie nadal rosnąć. Tym bardziej, że SpaceX sporo miesza w cennikach, wprowadzając do oferty różne, tańsze opcje połączenia. Dzięki temu każdy może dostosować usługę do własnych potrzeb i wymagań, nawet jeśli nie potrzebuje jej codziennie. Dzięki temu cena miesięcznego abonamentu może spaść nawet poniżej 200 złotych, co przestaje już tak strasznie wyglądać w porównaniu do ofert operatorów naziemnych.

Reklama

Zestaw mobilny w niższej cenie

Kilka dni temu na oficjalnym profilu Starlink w serwisie X pojawiła się informacja, że zestaw mobilny z mniejszą anteną i routerem, który bez problemu można zabrać nawet do plecaka, będzie tańszy dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Oferta miała być ograniczona i dostępna tylko do 28 maja. Okazuje się jednak, że nowa cena dostępna jest także w Polsce. Plan "W drodze" gdzie dostępny jest zestaw "Mini" ma całkiem nowy cennik, który powinien się wam spodobać. Za zestaw mobilny trzeba teraz zapłacić tylko 1249 złotych, czyli nieco mniej niż za zestaw standardowy, który kosztuje 1499 złotych. W dodatku jeśli wybierzemy plan z limitem 50 GB, to miesięczny koszt użytkowania spada do 175 złotych. Plan "W drodze" ma sporo zalet, bo nie jest powiązany z jedną lokalizacją i pozwala na korzystanie z internetu również poza granicami Polski. Dlatego też w wersji "Bez limitu" kosztuje aż 430 złotych miesięcznie. Jeśli jednak często podróżujecie w miejsca z dala od cywilizacji może okazać się świetną propozycją.

Ciekawie prezentuje się również oferta standardowa powiązana z konkretną lokalizacją. Kilka tygodni temu SpaceX dodał możliwości podpisania zobowiązania na 12 miesięcy, w zamian za to oferując standardowy zestaw dostępowy za darmo. Klient ponosi wtedy tylko koszt miesięcznego abonamentu w kwocie 335 złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie podpisywać umowy na konkretny czas to nadal dostępna jest wersja bez zobowiązań. Wtedy koszt zestawu dostępowego to wspomniane wcześniej 1499 złotych. W takiej konfiguracji można wybrać też zestaw "Mini", który kosztuje 1249 złotych. W obu przypadkach należy doliczyć nieco ponad 100 złotych za wysyłkę urządzenia.

Wiele osób może jednak zainteresować ostatnia oferta, czyli zestaw standardowy ale z planem "W domu Lite", który kosztuje już tylko 210 złotych miesięcznie. Co ciekawe w tej wersji nie mamy żadnego limitu danych, a jedynie niższy priorytet w porównaniu do innych klientów. Jeśli w naszej okolicy nie ma zbyt wielu terminali, to może to być bardzo ciekawe rozwiązanie np. dla tych którzy korzystają z internetu radiowego czy przez stacje LTE/5G. Tym bardziej, że według mapki zamieszczonej na stronie Starlinka, średnie prędkości osiągane na terenie naszego kraju wahają się od 180 do blisko 330 Mbps. To wartości wystarczające do komfortowego korzystania z internetu nawet dla kilku użytkowników jednocześnie.