Ważny kamień milowy dla Starlinka. Konkurencja będzie miała problem

SpaceX, firma założona przez Elona Muska, od lat wyznacza nowe standardy w branży kosmicznej, a jej satelitarny internet Starlink właśnie osiągnął kolejny kamień milowy. Zgodnie z oświadczeniem dyrektor operacyjnej SpaceX, Gwynne Shotwell, Starlink przekroczył 4 miliony użytkowników na całym świecie. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że jeszcze w maju tego roku liczba ta wynosiła 3 miliony, a zaledwie w grudniu 2022 roku Starlink świętował osiągnięcie 1 miliona użytkowników. Taki wzrost oznacza, że konkurencji coraz trudniej będzie dogonić lidera w dziedzinie satelitarnego internetu.

Starlink zostawia wszystkich w tyle

Starlink stale rozwija swoje zasięgi i obecnie jest dostępny w prawie 100 krajach, oferując usługę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych firm z branży lotniczej oraz turystycznej, takich jak linie lotnicze czy statki wycieczkowe. Obecnie w konstelacji Starlink znajduje się ponad 6000 satelitów, orbitujących wokół Ziemi na niskiej orbicie. To pozwala na dostarczanie szybkiego internetu w regionach, które były wcześniej słabo lub w ogóle nie były obsługiwane przez tradycyjne usługi internetowe.

Pomimo oznak spowolnienia wzrostu w USA, gdzie firma zanotowała nieznaczny wzrost z 1,3 miliona do 1,4 miliona użytkowników między grudniem 2022 a sierpniem 2023 roku, Starlink nie zwalnia tempa na rynkach międzynarodowych. Ekspansja do nowych regionów, takich jak kraje Afryki, Bliskiego Wschodu oraz wyspy Pacyfiku, sprawia, że firma przyciąga nowych klientów na całym świecie. Dodatkowo SpaceX oferuje promocyjne ceny na sprzęt Starlink, co ma na celu zwiększenie bazy klientów w USA.

W miarę jak konkurenci, tacy jak Amazon z projektem Kuiper, dopiero przygotowują się do uruchomienia swoich usług, Starlink już umacnia swoją pozycję na rynku. Dodatkowo, wsparcie ze strony Federalnej Komisji Łączności (FCC), która niedawno przyznała dostęp do dodatkowego pasma częstotliwości dla satelitów operujących na niskiej orbicie, takich jak Starlink, otwiera nowe możliwości technologiczne.

Grafika: SpaceX