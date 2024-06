Starlink na polskim niebie

SpaceX bardzo regularnie wysyła na orbitę satelity systemu Starlink, ale nie zawsze jest okazja aby obserwować ich przelot z terenu naszego kraju. Tej nocy taka okazja będzie aż trzy razy, bo dzisiejszy poranny start misji Starlink Group 8-5 wyniósł na niską orbitę okołoziemską, aż 20 nowych satelitów, które wznoszą się na właściwą wysokość właśnie między innymi nad Polską. Jak informuje blog Nocneniebo.pl, kosmiczny "pociąg" satelitów Elona Muska będzie można obserwować z terenu naszego kraju dzisiaj aż trzykrotnie. Pierwszy raz pojawią się już zaraz po północy, kiedy to pojawią się na skraju wschodniego nieba i będą widoczne tylko przez 4 minuty.

Znacznie lepiej widoczne powinny być 90 minut później kiedy to przetną nieboskłon nad Polską z zachodu na wschód i będą widoczne przez około 8 minut. Jeśli zatem uda wam się złapać kawałek przejrzystego nieba, to widok powinien być nietuzinkowy. Taki sam przelot powtórzy się po kolejnych 90 minutach, czyli około 3 nad ranem. Okazji do obserwacji wznoszących się Starlinków nie było w Polsce już od dłuższego czasu, więc jest to nie lada gratka dla fanów astronomicznych obserwacji. Pod warunkiem oczywiście, że będzie się wam chciało w nocy wstać i udać się w miejsce, gdzie obserwacji nie zakłócą światła miasta.

Kolejna okazja do obserwacji Starlinków może się wydarzyć dopiero za kilka tygodni. Dla fanów kosmosu jutrzejszy dzień będzie jednak bez wątpienia wyjątkowy, bo mamy już potwierdzenie, że Starship - lot nr 4 dostał pozwolenie na start. Okienko startowe rozpoczyna się o 14:00 czasu polskiego, więc warto sobie wtedy zarezerwować kilkanaście minut.