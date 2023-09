Chcesz śledzić losy SpaceX? Polub się ze społecznościówką Elona Muska

SpaceX to jeden z biznesów których założycielem jest nikt inny, jak sam Elon Musk. W oczach wielu tylko kwestią czasu będzie, aż miliarder zdecyduje się zbliżyć do siebie oba swoje biznesy. I tym oto sposobem innowatorskie przedsiębiorstwo przemysłu kosmicznego żegna YouTube i zaczyna korzystać z nowych funkcji, które trafiły do X (dawniej Twittera). Na szczęście, przynajmniej póki co, z częścią materiałów na ratunek przychodzi nam inny kanał YT.

Coraz więcej transmisji SpaceX na X

W miniony weekend transmisje z misji Starlink Group 6-12 i lądowania załogi misji Crew-6 zostały usunięte z YouTube. Co więcej: ostatnie transmisje SpaceX z załogą Crew-6 i odlotu z ISS dostępne były na obu platformach jednocześnie. Mogli je śledzić użytkownicy zarówno X (dawniej Twittera), jak i YouTube'a. SpaceX od kilku miesięcy jest coraz bardziej obecny na platformie społecznościowej, którą kupił Elon Musk. W lipcu to właśnie tam mogliśmy śledzić transmisje startu satelitów Starlink z bazy Vandenberg Space Force w Kalifornii z różnych kątów i kamer. Warto też zaznaczyć, że SpaceX doczekał się także dedykowanego konta w platformie społecznościowej, które skupia się na streamach. Na głównym, oficjalnym, koncie publikowane są wyłącznie najważniejsze komunikaty związane z działaniami marki.

Ale mocniejsza obecność SpaceX na X to jeszcze nie koniec zmian. Elon Musk dba o to, by pożegnać konkurencję — stąd też stopniowo żegna się z innymi platformami społecznościowymi. Idealnie widać to chociażby na przykładzie Flickr, gdzie nie pojawiają się już zdjęcia prasowe. Mniej treści pojawia się także na firmowym Instagramie. No i właśnie — wisienką na torcie są te znikające materiały z YouTube. W tym samym czasie na X marka jest bardziej aktywna niż kiedykolwiek. Ratunkiem dla miłośników oglądania działań firmy na YouTube jest kanał NASA TV, na którym można będzie obejrzeć część materiałów ze SpaceX. A przecież to żaden sekret, że YouTube jest wszechobecny i znacznie łatwiej obejrzeć cokolwiek właśnie tam. Tym bardziej, że oferuje pełnoekranowy dostęp na telewizorach.

Miłośnicy SpaceX powinni zaprzyjaźnić się z X — to pewne

SpaceX jest coraz bardziej obecne na platformie X i... patrząc na działania firmy w ostatnich tygodniach, raczej trudno mieć jakiekolwiek złudzenia, że w najbliższej przyszłości coś się w temacie zmieni. Elon Musk doskonale wie co robi. Działania ekip SpaceX obserwuje cały świat — automatycznie więc ten cały świat będzie musiał skorzystać z przejętej przez miliardera platformy społecznościowej. Przedstawiciele firmy pytani o planowane zmiany — na ten moment milczą i nie udzielają komentarza w sprawie. Najprościej pewnie będzie obserwować prywatne konto Muska na X, bo w kwestii jego biznesów to właśnie tam czeka na nas ostatnio najwięcej informacji. Nie ważne czy chodzi o nowe funkcje w społecznościówce, czy odświeżoną Teslę...