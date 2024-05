0

Boeing planuje pierwszy załogowy start Starlinera na 1 czerwca, jednak data ta nie jest jeszcze w pełni potwierdzona. Misja Crew Flight Test miała pierwotnie wystartować 6 maja z kosmodromu Cape Canaveral na Florydzie, jednak została odwołana z powodu awarii zaworu w górnym stopniu rakiety Atlas V należącej do United Launch Alliance (firma została założona przez Lockheed Martin i... Boeinga). Usterka zmusiła ULA do wymiany zaworu, co wiązało się z przemieszczeniem rakiety poza stanowisko startowe i przesunięciem daty startu na 17 maja.