Najstarsze ślady prymitywnych pojazdów odkryte w USA – nie zgadniesz, jak bardzo są stare!

Wygląda na to, że odnaleźliśmy pierwszy pojazd transportowy w historii ludzkości. Nie był to jednak praprzodek samochodu, nie miał kół — najbliżej mu za to do... wózka sklepowego. Była to konstrukcja z drewnianych pali i sunęła przede wszystkim przez mokradła — nie nadawała się na każdą nawierzchnię. Odkrycia archeologiczne z Parku Narodowego White Sands w Nowym Meksyku wskazują jasno, że transport w towarzystwie dzieci to praktyka tak stara, jak stara jest ludzkość.

Reklama