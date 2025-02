Chiny pobiły kolejny rekord. Państwo Środka pokazuje pazur

Chiny po raz kolejny pokazują, że technologicznie są w stanie zaskoczyć resztę świata. Udało im się stworzyć wyjątkowy nadprzewodnik, który może popchnąć wiele dziedzin przemysłu do przodu.

Nadprzewodnictwo, czyli zjawisko polegające na całkowitym zaniku oporu elektrycznego w materiałach w niskich temperaturach, od lat fascynuje naukowców i inżynierów. Jego potencjalne zastosowania – od bezstratnego przesyłu energii po lewitujące pociągi magnetyczne – są niezwykle obiecujące. Jednak dotychczasowe badania napotykały na poważne ograniczenia, związane głównie z koniecznością utrzymywania ekstremalnie niskich temperatur.

Chińscy naukowcy dokonali ważnego przełomu

Chińscy naukowcy z Southern University of Science and Technology dokonali przełomu, tworząc materiał niklowy, który wykazuje właściwości nadprzewodzące w temperaturze przekraczającej tzw. granicę McMillana (-233°C). Ich odkrycie, opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Nature, może otworzyć nowy rozdział w badaniach nad nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi.

Granica McMillana to temperatura, powyżej której tradycyjne teorie nadprzewodnictwa przestają działać. Dla naukowców przekroczenie tej bariery jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala na eksplorację nowych mechanizmów fizycznych, które mogą prowadzić do opracowania nadprzewodników działających w temperaturach zbliżonych do pokojowych.

Chińscy badacze stworzyli materiał na bazie niklu, który zachowuje właściwości nadprzewodzące w temperaturze około -228°C, czyli znacznie powyżej granicy McMillana. To osiągnięcie jest tym bardziej imponujące, że materiał działa w warunkach normalnego ciśnienia, co eliminuje konieczność stosowania kosztownych i skomplikowanych układów wysokociśnieniowych.

Większość dotychczasowych badań nad nadprzewodnikami koncentrowała się na materiałach zawierających miedź i żelazo. Chińscy naukowcy postanowili jednak pójść inną drogą, wykorzystując nikiel jako kluczowy składnik. Kluczem do sukcesu okazało się zastąpienie lantanu prazeodymem w strukturze niklu. Dzięki temu materiał osiąga stan nadprzewodzący w temperaturze wyższej niż dotychczasowe niklowce. To odkrycie jest wynikiem trzyletnich badań, podczas których naukowcy eksperymentowali z różnymi kombinacjami pierwiastków i struktur krystalicznych.

Grafika: Autorstwa Peter nussbaumer - German Wikipedia, original upload 11:59, 20. Nov 2005 by Peter nussbaumer, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=443141