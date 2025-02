Polscy naukowcy biorą się za rowerzystów. Chcą wyjaśnić jedną kwestię

Wrocław, podobnie jak wiele innych miast na świecie, staje się coraz bardziej przyjazny dla rowerzystów. Jednak wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy liczba osób poruszających się na dwóch kółkach wyraźnie spada. Czy rowerzyści zmieniają wówczas swoje trasy? Jak zmienia się natężenie ruchu rowerowego w okresie jesienno-zimowym? Na te pytania odpowiedzą naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, którzy we współpracy z twórcami popularnej aplikacji Strava rozpoczęli pionierskie badania.

Projekt, zatytułowany „Winter is Coming: Analysing Cyclists’ Behaviour in Autumn and Wintertime in Wroclaw”, jest realizowany w ramach międzynarodowego programu „Strava Metro for Academic Researchers Program”, gdzie Spośród 200 zgłoszonych projektów z całego świata wybrano zaledwie dziesięć, w tym ten prowadzony przez wrocławskich naukowców.

Wrocławscy naukowcy zbadają zwyczaje polskich rowerzystów

Dr hab. inż. Radosław Michalski, profesor Politechniki Wrocławskiej i kierownik projektu, przyznaje, że inspiracją do badań były jego własne obserwacje. Jak wskazuje naukowiec, sam jeździ często rowerem i nie stroni od tego nawet w chłodniejszych miesiącach. Zauważył jednak, że liczba rowerzystów drastycznie spada wraz z temperaturą. Profesor zastanawiał się zatem, jak duże są to zmiany i czy rowerzyści, którzy na co dzień poruszają się po jezdniach, nie przenoszą się wtedy na bardziej bezpieczne trasy.

Badania będą prowadzone na dwóch poziomach: ogólnomiejskim oraz lokalnym, skupionym na osiedlu Gajowice. W projekt zaangażowani są również pracownicy Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz przedstawiciele Rady Osiedla Gajowice. Naukowcy przeanalizują dane generowane przez użytkowników aplikacji Strava, którzy poruszali się po Wrocławiu w okresie od sierpnia do kwietnia przez ostatnie pięć lat.

– Chcemy zrozumieć, jak zmienia się natężenie ruchu rowerowego w tym czasie. W których miejscach ruch utrzymuje się na stałym poziomie, a gdzie rowerzyści przenoszą się z jezdni na bardziej bezpieczną infrastrukturę

– wyjaśnia Dr hab. inż. Michalski.

Naukowcy przyznają, że ze względu na anonimizację danych trudno będzie dokładnie określić, ilu rowerzystów porusza się po Wrocławiu jesienią i zimą. Jednak na podstawie analizy eksploatacji poszczególnych odcinków dróg można będzie wyciągnąć wnioski na temat popularności konkretnych tras.