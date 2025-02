Są jak energetyk dla Twojego mózgu. Wystarczy zjeść do śniadania

Jedni nie potrafią rozpocząć dnia bez kawy czy energetyka, inni eksperymentują z yerba mate, ashwagandhą czy suplementami, które mają na celu pobudzić nasz umęczony nieustannym bombardowaniem bodźcami mózg i zmusić go do jeszcze wydajniejszej pracy. A co jeśli powiem Wam, że wystarczy garść orzechów włoskich do śniadania, by zapewnić mu naturalną energię? Tak przynajmniej twierdzą badacze z Uniwersytetu w Reading, polecając orzechy szczególnie młodym ludziom.

Dlaczego orzechy włoskie są „dobre dla mózgu”?

Pamiętam, że mój dziadek często zajadał się orzechami, bo „pomagają na mózg” i choć często ta ludowa nauka powracała do mnie na różnych etapach życia, to sam nigdy nie próbowałem przekonać się, czy jest w niej ziarno prawdy. Badania brytyjskich naukowców potwierdzają, że coś może być na rzeczy – według nich młodzi dorośli, którzy zjedli garść orzechów włoskich na śniadanie, doświadczyli długotrwałej poprawy czasu reakcji oraz wzrostu wydajności pamięci.

Orzechowe doświadczenia zostały przeprowadzone przez badaczy z Uniwersytetu w Reading pod przewodnictwem Claire Williams, profesor neuronauki i głównej autorki badania. To, że orzechy włoskie są „dobre dla mózgu”, słyszał chyba każdy, ale czemu w zasadzie tak się mówi? Cóż, głównie z powodu bogactwa kwasów omega-3, poprawiających komunikację między komórkami mózgowymi. To także źródło chroniących mózg przeciwutleniaczy (polifenole, witamina E i melatonina), które wspomagają neuroprotekcję, zmniejszając ryzyko demencji.

Brzmi to jak zalecenia dla emeryta, ale Claire Williams uważa, że wprowadzenie do diety orzechów włoskich będzie korzystne też dla nastolatków i młodych dorosłych. To oni są bowiem najbardziej narażeni na przeciążenie informacyjne i tony bodźców, dostarczane im każdego dnia przez smartfony. Mózg jest przemęczony i nie wyrabia, a podtrzymywanie go w stanie gotowości kawą czy energetykami na dłuższą metę nie przynosi pozytywnych rezultatów. Zamiast tego badacze zalecają orzechy włoskie do śniadania.

Osoby, które spożywały orzechy na śniadanie, lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem problemów

W celu potwierdzenia tezy o pozytywnym wpływie śniadaniowych orzechów na kondycję mózgu w ciągu dnia zwerbowano 32 zdrowych dorosłych w wieku od 18 do 30 lat, a następnie losowo przypisano ich do grupy badawczej lub kontrolnej. Grupa badawcza spożywała śniadanie składające się z musli i jogurtu waniliowego z dodatkiem z 50 g orzechów włoskich – kontrolna otrzymywała ten sam zestaw, ale bez orzechów. O porównywalną ilość makroskładników – w tym tłuszczów – zadbano poprzez dodanie do śniadania grupy kontrolnej 40 g roztopionego masła. Przed badaniem oraz po dwóch, czterech i sześciu godzinach od śniadania przeprowadzono testy krwi, pomiary funkcji poznawczych i badanie EEG.

Okazało się, że już po jednym śniadaniu widoczna była różnica w czasie reakcji i zadaniach mierzących funkcje wykonawcze. Osoby, które spożywały orzechy na śniadanie, lepiej radziły sobie z planowaniem, rozwiązywaniem problemów czy adaptowaniem do nowych sytuacji, czyli zbiorem zadań, mającym symulować codzienne wyzwania. Co ciekawe te pozytywne efekty były zauważalne dopiero po około sześciu godzinach – po dwóch godzinach wyniki obu grup były podobne. Może to być spowodowane wolnym wchłanianiem kwasów omega-3 i białek zawartych w orzechach.

Różnice między obiema grupami widoczne były także po przeanalizowaniu aktywności mózgu w badaniu EKG. Podczas testów pamięci i funkcji wykonawczych mózgi grupy spożywającej orzechy wykazywały większą aktywność w regionie czołowo-ciemieniowym (odpowiedzialnym m.in. za planowanie działań/podejmowanie decyzji).

Co ciekawe – i według badaczy nieoczekiwane – zmniejszył się krótkotrwały poziom pozytywnego nastroju po zjedzeniu orzechów. Naukowcy nie znaleźli klarownego wyjaśnienia i bezpośredniego powiązania z konkretnym czynnikiem – podejrzewają jednak, że mogło to wynikać ze specyficznego smaku i zapachu śniadania, bo w grupie kontrolnej te aspekty zostały ocenione lepiej.

