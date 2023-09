Rozwój zawodowy w IT. Gdzie szukać pracy, która cię nie znudzi?

Znalezienie odpowiedniej pracy to nie lada wyzwanie. Co jeśli nam się nie spodoba, co jeśli okaże się, że to nie to? Przed podjęciem zatrudnienia warto zrobić duży research. Szczególnie jeśli chodzi o rynek IT, który stawia na rozwój zawodowy i pozwala zdobywać nowe kompetencje.

Praca w IT to spełnienie marzeń młodych osób wkraczających na rynek pracy - kuszeni dobrymi zarobkami, możliwością poszerzania swoich horyzontów i znalezienia zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach oraz firmach technologicznych cieszących się zaufaniem na całym świecie. Jednak praca w IT to nie tylko szansa dla młodych. Coraz częściej osoby, które na rynku pracy obecne są od lat i to w zupełnie innej gałęzi gospodarki chcą zmienić coś w swoim życiu. Motywacją do tego może być wypalenie zawodowe lub poczucie, że nadszedł właściwy moment, aby podjąć odważne decyzje i poszukać nowych możliwości.

Źródło: Unsplash

Programowanie wymaga solidnych podstaw, dlatego warto poznać podstawowe języki, takie jak Python, Java, C++ czy JavaScript. Zrozumienie koncepcji tego zawodu, struktur danych, algorytmów i baz danych jest kluczowe i bez tego nie ma co się pchać na ten rynek. Jesteś początkujący i czujesz, że przed podjęciem pracy warto zadbać o swoje kwalifikacje? Nie zapominaj o wielu darmowych kursach, które są dostępne online - podniosą twoje umiejętności i nie będą wymagać pełnego zaangażowania, możesz się na nich skupić w wolnym czasie, gdy czujesz, że tego potrzebujesz. Nie zapominaj o samouczkach i materiałach edukacyjnych, które wyjaśnią skomplikowane mechanizmy i odpowiedzą na nurtujące pytania. Internet pełen jest najróżniejszych rozwiązań, z którymi wejście na rynek IT będzie łatwiejsze - liczą się chęci, samozaparcie i dążenie do celu.

Jeśli już posiadasz takie umiejętności, to pewnie zdajesz sobie sprawę, jak istotne jest praktyczne doświadczenie - to najważniejszy element, który musi przekonać potencjalnego pracodawcę na zatrudnienie właśnie ciebie. Choć początki mogą wydawać się trudne, a próg wejścia w świat IT bardzo wysoki, tworzenie własnych projektów, uczestnictwo w rozwoju oprogramowania open source pozwala na rozwój portfolio i pozwoli na urozmaicenie CV. Praktyka pozwoli Ci rozwijać swoje umiejętności programistyczne i będzie istotnym elementem karty przetargowej, który przyciągnie uwagę potencjalnych pracodawców.

Źródło: Unsplash

Nie zapominaj też o budowaniu grupy kontaktów, która z pewnością przełoży się na późniejszą obecność na rynku IT. Warto rozważyć możliwość włączenia się do istniejących społeczności programistycznych i aktywnego uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach oraz hackathonach. Nawiązywanie kontaktów z innymi specjalistami w danej dziedzinie może przyczynić się do odkrycia nowych perspektyw zawodowych oraz zdobycia wartościowych porad. To także świetny sposób na wspólne poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania i wspólne rozwiązywanie problemów.

Rozwój zawodowy w IT? To możliwe!

A gdzie szukać pracy, które da satysfakcję, perspektywy na rozwój i zapewni stabilność finansową? Rynek IT nie ogranicza się wyłącznie do największych miast. Jasne, najwięcej ogłoszeń znajdziemy w dużych metropoliach, w których największe firmy - także te międzynarodowe - mają swoje oddziały oraz biura i to najczęściej do nich szukają nowych pracowników. Choć wciąż nie ma większego problemu z zatrudnieniem się w nich na zasadzie pracy zdalnej. Nie chcesz się przeprowadzać do stolicy, lub lubisz swoją okolicę? Nic w tym nie przeszkadza - pracę programisty (lub w innej dziedzinie związanej z nowymi technologiami) można znaleźć wszędzie. Zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie.

Na stronie znajdziesz dziesiątki ogłoszeń - od stanowisk stworzonych typowo pod zaczynających karierą, po takie, które szukają specjalistów w konkretnych dziedzinach. Nie brakuje też firm, które które pozwolą rozwinąć skrzydła, oraz zdobyć nowe kompetencje. To fantastyczna możliwość zdobycia doświadczenia, które przyda się w przyszłości. Rynek IT nie stoi w miejscu i stale się rozwija. Nowoczesne technologie wdzierają się do naszego życia non stop i tylko odpowiednie przygotowanie pozwoli ujarzmić ich potencjał. A gdy przyjdzie taka potrzeba, będziesz gotowy na nowe wyzwania i zmianę pracy akurat w tej gałęzi, która wymagać będzie najlepszych specjalistów.

Źródło: Unsplash

Warto szukać takich ofert i firm, które dają perspektywy na rozwój. To jedna z kluczowych wartości dających możliwość spełnienia aspiracji o pracy, która pozwoli na rozwój własnego potencjału i umożliwi rozłożenie skrzydeł w przyszłości. Gdy po kilku latach dochodzimy do ściany i czujemy, że czas na zmiany - warto mieć w z tyłu głowy świadomość wyboru tej, a nie innej firmy. Wielu przedsiębiorców oferuje unikatowe formy reskillingu, czyli przekwalifikowania, a różnorodność stanowisk i polityka konkretnych firm promuje możliwości rozwoju - także wewnątrz organizacji.

Praca w IT szansą na rozwój zawodowy. Nie można tego przegapić

Warto też pamiętać, by nie spoczywać na laurach. Ciepła posadka, dobry wynagrodzenie, benefity, bonusy i inne korzyści mogą człowieka rozleniwić. Warto jednak trzymać rękę na pulsie i być na bieżąco z trendami i nowinkami technologicznymi. Znajomość rynku IT w momencie, w którym trafimy do jakiejś firmy nie jest wystarczająca i warto śledzić, to co się w technologiach zmienia. A zmienia się naprawdę wiele. Coś, co jeszcze kilka lat temu było trendem, dziś może przechodzić do historii i nikt o tym pamiętać nie będzie. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się błyskawicznie i tylko od nas samych zależy, czy będziemy ze wszystkim na bieżąco - w szczególności w świecie IT, jeśli decydujemy się poświęcić mu naszą karierę i przyszłość.