Dlaczego to takie ważne, by zadbać o stan komputera przed rozpoczęciem roku szkolnego? Trzeba upewnić się, że nie zawiedzie nas w żadnym istotnym momencie. Podpowiadamy jak to zrobić z wykorzystaniem narzędzia CCleaner Professional.

W ramach promocji z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego można nabyć CCleaner Professional już za złotówkę. Oferta dostępna jest na tej stronie internetowej. Co otrzymujemy w zamian i dlaczego warto osobiście sprawdzić możliwości tego programu? Zapraszamy do lektury.

Jeśli jesteś uczniem, rodzicem ucznia albo studentem zapewne doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, jak istotne jest dobre przygotowanie do kolejnego roku pełnego nowych wyzwań. Zapewne skompletowałeś już wyprawkę i upewniłeś się, że niczego w niej nie brakuje. Podczas minionych wakacji wykorzystałeś wolny czas do tego, by odpocząć i nabrać sił, których potrzeba naprawdę wiele, zwłaszcza gdy celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników. Pozostało jedynie upewnić się, że urządzenia, które mają pomóc w zdobywaniu wiedzy, są w równie dobrym stanie, co Ty i Twoja wyprawka.

W jaki sposób to zrobić w przypadku komputera? Można ręcznie sprawdzać punkt po punkcie wszystkie istotne elementy systemu. Istnieje również opcja skorzystania z narzędzia, które nie tylko samo uporządkuje komputer, ale również zadba o to, by utrzymać go w jak najlepszej kondycji. Co konkretnie potrafi CCleaner Professional i dlaczego warto postawić właśnie na to rozwiązanie? Przyjrzyjmy mu się bliżej.

CCleaner Professional: wzorowa kondycja komputera teraz w jeszcze lepszej cenie

Zanim jednak o samym CCleaner Professional, kilka słów o promocji, w jakiej właśnie teraz można go kupić. Z okazji powrotu do szkoły jego producent przygotował ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu można przekonać się o jego możliwościach, ponosząc jedynie minimalny koszt.

W ramach trwającej promocji można nabyć dostęp do narzędzia CCleaner Professional za złotówkę. Co otrzymujemy w zamian? Możliwość korzystania z niego przez okres 12 tygodni. To wystarczająco dużo czasu, by przekonać się o tym, jak sprawdzi się w komputerze ucznia, studenta i nie tylko.

Co potrafi CCleaner Professional?

Jako że oprogramowanie CCleaner jest obecne na rynku już od dłuższego czasu, wiele osób doskonale wie, jakie korzyści płyną z jego zastosowania. W podstawowej wersji jego zadaniem jest usuwanie z dysku komputera zbędnych plików, które najczęściej wyłącznie niepotrzebnie zajmują miejsce, a ich usunięcie sprawi, że użytkownik komputera odzyska sporo przestrzeni na dane, a komputer nieobciążony zbędnym materiałem będzie działał nieco szybciej.

Zdecydowanie więcej potrafi wersja CCleaner Professional. Można w niej znaleźć funkcję Optymalizator wydajności. To opatentowane narzędzie, które potrafi tak zarządzać pracą komputera, by ten działał wydajniej, a w przypadku laptopów wydłużył się czas pracy na baterii. Jak bardzo skuteczne jest takie rozwiązanie? Zgodnie z tym, co czytamy na stronie producenta, CCleaner Professional i jego Optymalizator wydajności są w stanie sprawić, że komputer będzie szybszy nawet o 34%. O ile wydłuży się czas pracy na baterii? Piriform Softfware twierdzi, że w niektórych przypadkach nawet o 30%. Więcej o tym rozwiązaniu przeczytacie na dedykowanej stronie internetowej.

Sterowniki zawsze na czasie

Czy komputer, z którego korzystamy już od jakiegoś czasu, może pracować jeszcze lepiej? Tak, jest to możliwe dzięki instalacji najnowszych dostępnych sterowników wydanych przez producenta. Co istotne dotyczy to nie tylko karty graficznej, gdzie dzięki nowym sterownikom można zyskać optymalizację pracy układu pod najnowsze gry często już w dniu premiery. Aktualizacje mogą korzystnie wpłynąć również na pracę łączności bezprzewodowej, karty dźwiękowej czy płyty głównej. Szczególnie istotna jest tu aktualizacja BIOSu, dzięki której można zyskać, w niektórych przypadkach, chociażby wsparcie dla nowych modeli procesorów.

Co do zasady za aktualizację sterowników komponentów komputera odpowiada Windows Update. Producenci sprzętu coraz mocniej dbają o to, by nowe wersje sterowników trafiały tam niezwłocznie. Niestety wciąż nie jest to regułą, dlatego warto skorzystać z narzędzia firmy zewnętrznej. Jednym z modułów CCleaner Professional jest właśnie ten odpowiedzialny za aktualizację sterowników. Wystarczy rzut oka na aplikację, by sprawdzić, czy korzystamy z aktualnych wersji sterowników. Gdyby pojawiły się problemy, CCleaner Professional znacząco ułatwi ich aktualizację do najnowszej wersji. Jak duża jest baza sterowników oferowana przez rozwiązanie CCleaner? Obecnie liczy już przeszło 50 milionów sterowników, co przekłada się na wsparcie dla przeszło 350 tysięcy komponentów i urządzeń.

Programy w optymalnej kondycji

Do czego jeszcze CCleaner Professional może przydać się w komputerze ucznia czy studenta? Przede wszystkim do tego, z czego jest doskonale znany, czyli utrzymywania porządku na dysku. Co bardzo istotne nie dotyczy to wyłącznie systemu Windows i plików systemowych. Współczesne wersje CCleaner potrafią zdecydowanie więcej.

Oprogramowanie CClenaer Professional jest w stanie porządkować dane bardzo wielu popularnych aplikacji. Co istotne ta lista konsekwentnie się wydłuża. Dla przykładu, wraz z ostatnią aktualizacją, została usprawniona obsługa takich programów jak BlueStacks 5, GoToMeeting, Icecream Screen Recorder, iTop PDF, Nord Pass czy Proton VPN. Zadbano również o wsparcie dla VMware Player.

Czyszczenie komputera to nie sprawdzian. Nie musisz o nim pamiętać

CCleaner Professional to narzędzie, które po wstępnej konfiguracji może pozostać praktycznie bezobsługowe. Jak to możliwe? W ustawieniach można zaplanować czyszczenie komputera w przyszłości, przez co nie będzie trzeba o nim pamiętać. Program sam uporządkuje dane zgromadzone na komputerze, co pozwoli na odzyskanie cennej przestrzeni na dysku.

Oczywiście możliwość zaplanowania skanowania nie wyklucza się ze skanowaniem na żądanie. Miejsce na dysku zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach? To właśnie pora na sprawdzenie możliwości CCleaner Professional.

CCleaner Professional w laptopie dla czwartoklasisty? Z pewnością się przyda

W ostatnim czasie szczególnie dużo uwagi zajmują laptopy, jakie za darmo otrzymają uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej. To całkiem udane konstrukcje, jednak mają przynajmniej jeden istotny mankament. Pojemność dysku mogłaby być większa, niż 256 GB, zwłaszcza że to komputer o uniwersalnym zastosowaniu, który przyda się również do innych celów niż nauka. W takiej sytuacji, w przypadku laptopa z systemem Windows to naprawdę niewiele.

To właśnie w przypadku takich komputerów korzystanie z CCleaner Professional można odczuć najbardziej. Przy dysku tej wielkości trzeba pamiętać o tym, by proces usuwania zbędnych danych przeprowadzać regularnie. Na szczęście można to zautomatyzować, chociażby dzięki CCleaner Professional.

Co zrobić, by komputer dla czwartoklasisty pracował jeszcze wydajniej? Tu też przyda się Optymalizator wydajności.

Twój komputer gotowy do szkoły. Dokładnie tak, jak Ty

Nowy rok szkolny to mnóstwo wyzwań, którym trzeba sprostać. Będzie to znacznie łatwiejsze wtedy, gdy narzędzia, którymi dysponujemy, pracują bez zastrzeżeń. Szczególnie komputer, bo to właśnie on stanowi dla ucznia czy studenta prawdziwe okno na świat i bramę do wiedzy. To również sprzęt umożliwiający zdalne uczestnictwo w zajęciach, dlatego w żadnej sytuacji nie może zawieść powolną czy niestabilną pracą.

Z CCleaner Professional utrzymanie komputera w dobrym stanie jest znacznie łatwiejsze. Zwłaszcza teraz, kiedy dzięki promocji na nowy rok szkolny można kupić go w bardzo korzystnej cenie. Należy się jednak pospieszyć. Promocja kończy się już 31 października 2023 roku.