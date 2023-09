Kupujesz iPhone’a 15? Tych akcesoriów nie możesz przegapić

Apple zrobiło coś, czego fani spodziewali się od firmy od dawna, jednak potrzeba było do tego wielu lat i interwencji Unii Europejskiej. Korporacja w końcu porzuciła w swoich smartfonach złącze Lightning i od teraz te telefony będą obsługiwały wejście USB-C. Nie jest to zmiana niespodziewana, ponieważ taki standard od lat obowiązywał w przypadku innych urządzeń Apple i USB-C mogliśmy znaleźć m.in. w iPadach czy Macbookach. Najpopularniejszym produktem firmy wciąż pozostaje jednak iPhone i przejście z Lightning oznacza, że jeżeli ktoś kupi nowy telefon, będzie potrzebował nowego zestawu akcesoriów, jeżeli w dalszym ciągu chce używać sprzętu w taki sposób, jak robił to ze starszymi iPhone’ami.

fot. Kamil Świtalski

O jakim używaniu sprzętu mowa? Cóż, pomimo tego, że USB-C stało się ogólnie przyjętym standardem, daleko mu do pełnej uniwersalności, a masa urządzeń korzysta z innych konektorów. To oznacza, że w wielu przypadkach będziemy potrzebowali przejściówek i akcesoriów, aby móc wykonać pewne czynności. Na szczęście, dzięki temu, że USB-C znajduje się w telefonach z Androidem już od dłuższego czasu, takie akcesoria są na rynku już dobrze znane. Pamiętajmy, że wraz z iPhone’m otrzymamy w pudełku tylko i wyłącznie kabel USB-C – USB-C, dlatego dziś pokażemy Wam kilka z akcesoriów, którymi zdecydowanie warto się zainteresować, jeżeli planujecie zakup nowego iPhone’a 15 bądź innego modelu z tej rodziny.

Przejściówka USB-C do gniazda jack 3,5 mm

Decyzja o usunięciu gniazda mini jack ze swoich telefonów przez Apple budzi kontrowersje praktycznie do tej pory. Wszystko dlatego, że wciąż są ludzie, którzy lubią korzystać ze swoich słuchawek i z wielu względów nie chcą przesiadać się na modele bezprzewodowe. Świat Androida szybko podążył drogą firmy z Cupertino, również usuwając gniazdo słuchawkowe w swoich modelach, co skutkowało tym, że i tutaj ludzie musieli zacząć sobie radzić z problemem podłączenia do telefonu przewodowych słuchawek.

Rozwiązaniem tej kwestii są przejściówki pomiędzy USB-C a gniazdem audio 3,5 mm , jak np. ta oferowana przez firmę Marmitek. Wyposażona jest w aluminiową obudowę złączy, która daje bardzo dobrą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zapobiega zakłóceniu sygnału, a 15 cm gumowy kabel pozwala na wygodne ułożenie telefonu z przejściówką np. w kieszeni spodni. Jednak największą zaletą tego modelu jest zdecydowanie korzystanie z wbudowanego 32-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC), który obsługuje częstotliwość próbkowania od 44,1 do 384 kHz, który znacznie poprawia jakość brzmienia względem standardowych DAC-ów.

Przejściówka USB-C do USB-A

O ile mini jack to zdecydowanie najpopularniejsze złącze fizyczne, jeżeli chodzi o przesyłanie audio z telefonu, o tyle w innych kwestiach, jak wiadomo, raczej się ono nie sprawdzi. Wciąż bowiem większość starszego typu sprzętów i wszelkiego rodzaju akcesoriów korzysta przecież z USB-A i w najbliższym czasie raczej się to nie zmieni. Dlatego też, jeżeli chcemy podłączyć nasze istniejące peryferia do iPhone’a, nie trzeba kupować nowych gadżetów, a wystarczy zaopatrzyć się w przejściówkę, zmieniającą wariant USB, który obsługuje telefon.

fot. Kamil Świtalski

Tak samo jak w przypadku gniazda jack, przejściówka oferowana przez firmę Marmitek charakteryzuje się elastycznym, 15 cm kablem oraz złączami zamkniętymi w aluminiowych obudowach, co zwiększa ich trwałość i eliminuje problem zewnętrznych interferencji. Dzięki takiemu urządzeniu do naszego iPhone’a możemy podłączyć m.in. zewnętrzny dysk USB, czytnik kart pamięci czy inne peryferia.

Przejściówka USB-C do HDMI

Czasami trafiają się w życiu sytuacje, gdy coś chcemy pokazać na dużym ekranie, a pod ręką mamy jedynie nasz telefon. W takim wypadku posiadanie portu USB-C bardzo się przydaje, ponieważ część współczesnych telewizorów/monitorów obsługuje ten standard i pozwala podłączyć urządzenie wykorzystując taki przewód. Jednak nie wszystkie, ponieważ dużo z nich wciąż korzysta z bardzo powszechnego w tej branży standardu HDMI.

Dlatego w tym wypadku również warto zaopatrzyć się w przejściówkę pomiędzy USB-C a HDMI, dzięki której bez problemu podłączymy się do telewizora czy np. projektora. Ta oferowana przez firmę Marmitek może pochwalić się przepustowością 18 GB/s i możliwością przesłania obrazu o jakości Ultra HD 4K60 z HDR, Deep Color i z próbkowaniem chrominancji 4:4:4. Oczywiście – mówimy tu więc o sytuacji, w której do telewizora chcemy podłączyć iPhone’a 15 Pro bądź Pro Max, gdyż podstawowe modele wciąż działają na bardzo starym standardzie USB 2.0.

Przejściówka USB-C do DisplayPort

Zdecydowanie nie wszystkie osoby wiedzą, że jeżeli chodzi o droższe modele iPhone’a 15, czyli Pro i Pro Max, to znajdujące się tam złącze USB może obsługiwać wyjście DisplayPort. To z kolei oznacza, że możemy ten telefon podłączyć np. do naszego monitora gamingowego i cieszyć się grami (Apple zapowiada takie tytuły jak Assassin’s Creed czy Resident Evil) na dużym ekranie.

fot. Kamil Świtalski

Do tego będzie nam potrzebne jednak urządzenie, które przekonwertuje nam sygnał z USB-C na DisplayPort. I tu bez zaskoczenia, firma Marmitek również ma swoją propozycję , która dzięki przepustowości sięgającej 21,6 Gb/s pozwala przekazywać obraz w jakości Ultra HD 4K przy 60 Hz odświeżania i 12-bitowej głębi kolorów oferuje najlepszą możliwą jakość obrazu.

Wzmacniacz słuchawkowy

Jeżeli mamy słuchawki wysokiej klasy, o bardzo dużej impedancji, jest spora szansa, że nasz telefon nie będzie w stanie ich odpowiednio „napędzić”. W takim wypadku warto zaopatrzyć się w tzw. wzmacniacz słuchawkowy, który będzie w stanie wysłać do naszych odbiorników sygnał o odpowiedniej mocy.

Jeżeli mamy takie słuchawki i chcemy podłączyć je do iPhone’a, możemy skorzystać z wysokiej klasy wzmacniaczy słuchawkowych w ofercie marki Audioquest, a konkretnie – z serii Dragonfly . Tutaj mamy do wyboru kilka modeli, które różnią się od siebie zastosowanym przetwornikiem DAC, a także napięciem wyjściowym, dzięki czemu bez problemu dobierzemy odpowiednie urządzenie do naszych potrzeb. Jeżeli natomiast chodzi o użytkowników iPhone’ów, to teraz mogą oni też skorzystać z przejściówki DragonTail , która do tej pory była zarezerwowana tylko dla osób korzystających z Androida.

Warto więc przyjrzeć się, czy wraz z nowym telefonem nie powinniśmy zaopatrzyć się w niektóre z prezentowanych sprzętów.